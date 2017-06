Popular: molienda del pequeño invesor

Muy bien pudieran haber sido simultáneos en la historia reciente la emergencia del lenguaje políticamente correcto y la época en la que el Vaticano se planteó cambiar el "perdónanos nuestras deudas" (y lo recíproco por la parte del activo del orante) del Padrenuestro por "perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden". No es lo mismo perdonar una ofensa que una deuda, aunque toda deuda es, si se enquista, lesiva y por qué no ofensiva, tanto para el acreedor, claro, como para el honor y la vergüenza -si los hubiere- del deudor. Lo políticamente correcto es suavón, con vocación de inodoro, y muy insípido. El lenguaje de la corrección de plástico es igualmente incoloro; sin ir más lejos, en lo tocante a la piel humana. Tal lenguaje merengoso pero totalizador también se ha enseñoreado en el mundo financiero. Ya lo adelantaba el re-styling de la principal oración cristiana: las deudas se pagan, las ofensas se pueden perdonar.

Antes, las empresas entraban en "suspensión de pagos"; la terminología mercantil era bastante ilustrativa: ante ciertas condiciones de incapacidad del fallido para hacer frente a las obligaciones, y bajo control y mando del juez, se negociaba con sus proveedores y prestamistas: a reducir el montante de su deuda y a demorarla, la llamada "quita y espera". El vigente "concurso de acreedores" es más etéreo, más eufemístico, menos bronco. Y menos comprensible para el profano. "Liquidación" es otro término comprensible por evocador: a despiezar, a vender o a tragar, pero se acabó la sociedad mercantil. Pero la entrada en la Unión Europa, entre otras cosas, nos introdujo en un club genéticamente traductor, equidistante entre el babel del Viejo Continente, y cómo no nos regaló su terminología indolora. De forma que la liquidación murió, y nació la "resolución ordenada".

La primera entidad española cuya liquidación, perdón, resolución ordenada, ya ha sido dirigida y decretada por Europa (el BCE) ha sido el Banco Popular. Una oración a modo de epitafio, ya puestos, por el Popular, un banco centenario de mucho tirón católico conservador en su tiempo, muy de la cuerda del Opus Dei. Al Popular nadie le perdonó sus deudas, y nadie confió en él como para arrimarle un flotador de millonario que lo hiciera huir hacia adelante. Tampoco nadie rezará por los más de 300.000 pequeños accionistas y bonistas que han perdido hasta el último céntimo de sus títulos del banco, tras ver cómo el pánico de la mano de implacables mecedores de cuna que apuestan 'a la baja' han hecho fosfatina sus ahorros. Nadie, salvo sus familias, elevarán plegaria alguna por los 11.380 empleados de la entidad. El grupo chileno Lusik, gran resbalón, puso hace poco 90 millones en los bolsillos de accionistas afortunados -coge el dinero y corre, tú que puedes- y demandará junto con alguna plataforma en los juzgados de los penal la "fusión" que ha hecho un poco más grande al Santander. Que asume el marrón, digamos, por un euro, y se compromete a inyectar el hormigón al agujero de 7.000 millones del balance del Popular. A acometer un plan de negocio que le dé la vuelta al banco cuyo gran jefe contemporáneo más señero, Ángel Ron, se fue del banco con un sueldo de millón y medio por el año, más un plan de pensiones de 23 millones. Ya se sabía que el banco estaba tocado de muerte por su nefanda política de inversiones inmobiliarias. Por él no hace falta rezar, ya entonará él sus propios aleluyas. Mientras, nuestros ministros no paran de decir que esta vez la quiebra "no costará nada a los españoles". Accionistas y empleados pasan, es de suponer, a ser apátridas. A Ron, bajo cuyo timón el Popular pasó de 20.000 millones de capitalización a 3.000, tampoco. Se va bien calentito. Viva España y su calidad institucional.