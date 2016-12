Predicando sin ejemplos

Alos que nos dedicamos a las finanzas nos entran ganas de coger los libros donde se detallan sus fundamentos y tirarlos por la ventana. Es imposible explicar muchos de los principios que las sustentan cuando los ejemplos que encontramos en la realidad los ignoran. En la actualidad existen anomalías que sólo pueden entenderse a base de otras anomalías con las que coexisten, formando una compleja situación que indica claramente que algo falla. Los ejemplos sirven para dar luz, son el carromato de la comprensión. Pero con los actuales más bien nos sumimos en un mar de contradicciones, repleto de incoherencias entre la teoría y la práctica.

Que el dinero tiene un valor en el tiempo es un principio fundamental en finanzas: no vale igual un euro de hoy que un euro de mañana. En nuestros días, sin embargo, la inversión en muchos productos financieros arroja rendimientos negativos, a pesar de que pagar por prestar repele a nuestra lógica. Muchos analistas han rastreado en la historia para comprobar si alguna vez había sucedido algo igual. Sin éxito; por el contrario, pasajes bíblicos, como la parábola de los talentos, ya recogen la premisa financiera básica. Y esta represión financiera ataca también la máxima tradicionalmente aceptada de la importancia del ahorro para el individuo así como para que la sociedad tenga una economía sana. Hasta la saciedad hemos oído que una de las causas de la crisis ha sido el exceso de deuda mas favorecer el endeudamiento es la solución propuesta para superarla.

Por otra parte, otro principio fundamental es la conveniencia de que exista competencia entre las empresas. Pero, en los últimos tiempos, los organismos financieros más relevantes -el FMI, el BCE o el Banco de España- instan a las entidades financieras a fusionarse. Se prima la rentabilidad de las entidades frente a la competencia. El consejo no sólo va dirigido a países como Alemania, con casi 2.000 bancos, sino también para España, donde apenas quedan unos cuantos relevantes, tras la intensa reestructuración pasada.

Además, alentar estas fusiones también contradice otra de las conclusiones más claras que se han extraído de la crisis: no es conveniente que existan entidades financieras too big to fail, demasiado grandes para caer, que obligan a su rescate público para evitar las desastrosas consecuencias sistémicas si la quiebra se presenta. Lejos de limitar el tamaño, se las anima a aumentarlo, a sabiendas de que supone negar totalmente la ética del capitalismo, que exige aceptar la posibilidad de perder todos los haberes hasta la quiebra.

Y en estos días encontramos la última de las incoherencias: recién aprobada la directiva europea de reestructuraciones y resoluciones bancarias, llega el primer caso para probarla y, sin embargo, el gobierno italiano está procediendo al rescate público de su banca. Un ejemplo más donde la razón ha dictado un camino y la realidad se desmarca. "Nada estará bien si no se cuenta con la inteligencia; esto es, porque de otro modo lo que se haga se opondrá y repugnará a la naturaleza de las cosas" dijo Marco Tulio Cicerón hace dos mil años. A ver qué nos depara el futuro. ¡Feliz 2017!