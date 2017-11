Los prejuicios nunca caminaron solos. Secularmente, entre jóvenes y mayores.

La juventud, ese divino tesoro que cuando se va no vuelve, es una enfermedad que se cura con el tiempo, según el ideario carroza. El de esos nostálgicos que sostienen contumaces que cualquier tiempo pasado fue mejor y maldicen a las nuevas generaciones al grito de guerra de ¡vaya juventud! Algunos hasta rezongan lo de eso con Franco no pasaba. Cierto. No pasaba nada. Mientras no tosieras al dictador. A este país ya no lo conoce ni la madre que lo parió, tal como predijo Alfonso Guerra en 1982, cuando el PSOE llegó al poder. Lo que ni se imaginaba son algunas tristes cotas alcanzadas. Hemos pasado en las aulas del la letra con sangre entra a las agresiones a los profesores. Y uno de cada cinco españoles de entre 15 y 29 años considera normal la violencia de género. Y las chicas confunden el amor con los celos y las órdenes enfermizas sobre su vestuario y sus compañías.

Resulta tentador deducir que los jóvenes han evolucionado mucho menos que las tecnologías y que son unos ingratos que apenas valoran los esfuerzos de sus mayores para que gocen de unas ventajas y herramientas que para los carrozas como servidor eran impensables a su edad, cuando, por ejemplo, los rockeros peregrinábamos de tienda en tienda en busca de algún preciado vinilo mientras ahora tienen lo que quieran sin moverse a golpe de clic y gratis.

En la política, para desgracia del bipartidismo carroza, han aparecido fenómenos de aire juvenil como Ciudadanos y Podemos (con el inane Gabriel Rufián como maestro de ceremonias) que están acabando con muchos prejuicios. Desintegrarlos, a los prejuicios, es más difícil que desintegrar un átomo. Algo parecido al legado franquista, cuyo fundación sigue haciendo apología del dictador. ¿Se imagina una Fundación Hitler en Alemania o una Fundación Mussolini en Italia? Pasan los años y, como siempre, los jóvenes se hacen viejos, algunos jóvenes son viejos prematuros, algunos viejos se sienten jóvenes... Pero España sigue siendo diferente. Esa fundación es otro problema de bandera de este país. Y uno, que también tiene sus prejuicios, sospecha que esta putridez ni siquiera le desagrada a parte de esa legión de abanderados de los... balcones.