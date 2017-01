Primarias y mandatos

Es lo que tienen los finales y principios de año, el empeño de hacer balance y previsiones. Y España no podía ser ajena a esa norma no escrita. Se ha analizado hasta la saciedad lo que ocurrirá en los cuatro congresos de partidos que se celebran antes de verano, tres de ellos de forma inmediata y, el del PSOE, algo más retrasado por razones también analizadas. Los socialistas empiezan a recuperar imagen mientras llegan a acuerdos con el Gobierno, y Ciudadanos (C's) se lame las heridas producidas por esos pactos que les son ajenos, aunque Rajoy no se cansa de decir que es "socio prioritario". Además de esas peripecias políticas, en los congresos se decidirán dos cuestiones que marcarán el futuro: si se asientan las primarias como fórmula de elección de cargos dirigentes y candidatos a las listas, y si se limitan los mandatos presidenciales.

Lo último es más probable que lo primero. Aznar anunció su decisión de no prolongar su candidatura a un tercer mandato y Zapatero hizo lo mismo, pero ni PP ni PSOE lo han incluido en sus estatutos, y parece que los populares dejarán la decisión a criterio del presidente. Quedaría en manos de Rajoy anunciar si se retira después de los dos mandatos o los prolonga, como hizo Felipe González.

Las primarias son discutibles. El mejor de los dirigentes es el que cuenta con un equipo unido, leal y que comparte las mismas aspiraciones y metodología. Las primarias han encumbrado con frecuencia a los candidatos de carácter más abierto frente a los más serios o de mayor experiencia, o han conformado grupos ejecutivos o parlamentarios deslavazados.

Los partidos estables y de larga trayectoria son dirigidos por personas que abren un debate sobre las decisiones más delicadas y, que una vez aprobadas, nadie cuestiona. Hay fórmulas mixtas eficaces de elección de cargos, pero las primarias estrictas han provocado problemas estructurales profundos. Si los congresos de 2017 se empecinan en el error, mal les irá a PP, PSOE, C's y Podemos.