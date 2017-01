Tras décadas de investigación básica y clínica, en la actualidad se dispone de información clara y precisa sobre probióticos y prebióticos. Con el objetivo de compendiar los últimos avances en el conocimiento clínico sobre este campo, la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos (Sepyp) ha lanzado, en colaboración con la industria farmacéutica, el manual Probióticos, prebióticos y salud: evidencia científica, un libro compuesto por 48 capítulos en el que han participado más de un centenar de autores de reconocido prestigio.

Tal y como indica el prólogo del documentom, la lucha contra las enfermedades infecciosas fue, sin duda, el gran avance de la medicina moderna, y no es de extrañar que los manuales de medicina se refieran a la microbiota intestinal como un reservorio de gérmenes con potencial patogenicidad cuando la función barrera del intestino no logra mantenerlos alejados. En contraste con esto, Louis Pasteur, un promotor principal de la teoría de los gérmenes como vectores de enfermedad, escribió en 1885 que los animales no podrían sobrevivir si se les deprivara completamente de los "microorganismos comunes". Los experimentos en instalaciones libres de gérmenes se desarrollaron desde los años cincuenta y demostraron que los animales axénicos son muy difíciles de criar, tienen requerimientos nutricionales complejos en términos de variedad y cantidad de alimentos, y no desarrollan la anatomía y fisiología normal de su cuerpo. La colonización microbiana de los animales es imprescindible para un crecimiento y desarrollo normal. Es difícil entender por qué estas observaciones fueron ignoradas por la medicina durante décadas, pero las cosas han cambiado en los últimos años.

Los probióticos y prebióticos son los instrumentos principales con los que contamos para optimizar las funciones de la microbiota. El término probiótico aparece en la literatura científica desde los años 50 del pasado siglo XX, pero la noción de que hay microorganismos vivos que favorecen funciones fisiológicas del ser humano, como la digestión, o previenen el decaimiento físico de la senectud, está ya presente en los grandes microbiólogos de finales del siglo XIX, como Louis Pasteur o Elia Metchnikoff.

En definitiva, con la publicación de este manual se pretende ofrecer una visión completa y amplia de la actualidad del área, y su proyección futura apuntando las nuevas indicaciones que van a enriquecer este campo. El libro es el resultado de un gran esfuerzo por parte de científicos y clínicos expertos convocados por la Sepyp, con la generosa colaboración del Consejo Asesor Industrial de la Sociedad. Destaca el esfuerzo de los autores que han participado, ya que han expuesto sus conocimientos con el objetivo de ofrecer un abanico muy amplio de capítulos que reúnen conceptos, datos y recomendaciones en formato condensado.

Y es que, como señala Rafael Esteban, especialista en Farmacia de Faes Farma, estamos convencidos de que el conocimiento sobre la implicación de los probióticos y prebióticos en el bienestar del organismo será uno de los grandes campos de estudio de la medicina en este siglo. Seguro.