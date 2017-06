Refórmate a ti mismo

En la reciente asamblea de la Confederación de Empresarios de Málaga, tuvimos ocasión de escuchar a su presidente Javier González de Lara -que también lo es de la confederación andaluza- reclamar reformas al Gobierno, no para la economía, sino para la propia Administración pública. Podríamos decir: "¿Quieres reformas?, pues refórmate tu primero". En esta larga crisis, cuyas secuelas no desaparecen, empresas y trabajadores han cambiado sus comportamientos de forma extraordinaria; hay que recordar que antes de las llamadas reformas laborales sindicatos como los del automóvil ya habían negociado condiciones para mantener la producción en España. La caída de la renta salarial bruta sobre el total de la renta nacional, es una buena prueba de cómo el empleo asalariado ha soportado la crisis. Y hay que recordar a tantas empresas, que no pudieron superar la crisis por falta de liquidez, demanda, o impagos de tercero. Pero, por otra parte, tenemos en Andalucía una reforma de las propias empresas para aumentar las exportaciones y producir para la demanda interna, en competencia con productos que venían de fuera, integrándose en cadenas de valor internacionales; y las asociaciones empresariales y los sindicatos han trabajado en adaptar la formación e incorporar tecnologías de la información y comunicaciones para transformar las empresas. Hay ejemplos peculiares, como el de los supermercados, que han sido sensibles a surtirse con producciones locales, potenciando la actividad económica interna.

Reconociendo la necesidad de regular la actividad económica, esto no tiene por qué resultar una tarea agotadora que deje exhaustas a las empresas. En la gestión de la crisis, a la reacción tardía sobre la liquidez y el crédito por el BCE, se unen las torpes medidas de austeridad en la inversión que hunden nuestra economía entre 2011 y 2013; puede afirmarse que el Estado no ha estado a la altura de lo que requería la gravedad de la situación, como ha ocurrido en países tan dispares como Estados Unidos, China, o Japón, y no ha sido capaz de reclamar una acción ante la Unión Europea. Años después y con todo a favor, seguimos sin ver un gobierno proactivo ante la crisis, en cuestiones como la energía, la Administración de Justicia, o la formación. En cuanto a la reforma de la Administración, la eficiencia de Hacienda recaudando, el celo de la Tesorería General de la Seguridad Social, o la sensibilidad de Tráfico ajustando al kilómetro sus radares, contrasta con la parsimonia con que se manejan los papeles -físicos o virtuales- , y los litigios entre administraciones y empresas.

Queremos abarcar demasiado en poco espacio, y es injusto no tener en cuenta los esfuerzos de los funcionarios para atender más con menos medios, pero hablamos de una reforma de la organización, buen gobierno y cumplimiento, que muchas empresas han acometido como forma de orientar su actividad hacia la producción a largo plazo, y que no vemos en el Estado y en sus administraciones. Si nos preguntamos: ¿qué no ha entendido todavía el gobierno? , la respuesta sería: que las principales reformas a emprender le conciernen a él, más que reformar para otros, trabajadores y empresas.