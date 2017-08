El Régimen

No me diga que no le desconcierta que uno de los responsables durante años de las series en TVE se convierta ahora en un personaje televisivo bajo el nombre de doctor Romero, con un programa con su nombre. Es interesante la audacia, la reinvención de los profesionales, pero queda un halo de sospecha con esta trayectoria. Nicolás Romero ha pasado de responsabilizarse de la ficción en La 1 para pasar a crear uno de los programas más sonrojantes de la cadena pública, Centro médico, y ahora el formato de un gurú con el que se pierde peso. Suena a puerta giratoria. Y a arena movediza. Ser directivo en una cadena pública es el camino para montar una productora. Romero incluso se ha confeccionado un formato con su talla para convertirse en influencer de la salud y las clínicas. En la cadena pública en verano a las tantas (otro rasgo para sospechar) hay un programa que promueve… la sanidad privada.

Los ex directivos de Canal Sur de Happy Ending han ido por delante y han hecho algo parecido con La báscula, aprovechando la marca con métodos de adelgazamiento en clínicas para lucrarse de esta manera. En cualquier otra parte por asuntos así se empieza a barrer la casa a fondo. En Canal Sur el PSOE mira para un lado, a la inopia; y los consejeros del PP, que cobran bien, hacia el otro.

Lo de Doctor Romero atufa y lo de La báscula, un programa de régimen, del régimen del susanismo, huele mal. Negocios a costa de los gordos, con la excusa de una fingida preocupación social. Lo que mueve a estos espacios son los negocios colaterales (clínicas, libros) y el puro espectáculo. Se disfrazan de servicio público. Después hay que lamentar que el equipo de Salud al día, líder de la sobremesa andaluza de los fines de semana, sea despedido durante meses porque no es un formato de ex directivos de Canal Sur. Esos ex directivos que hagan o no audiencia mantienen su tren de contratos. En el Parlamento ni se enteran, ni parece querer enterarse. Los del régimen se hacen los preocupaditos. Pero enseguida se les pasa.