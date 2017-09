Más 'Repor'

Repor celebra en octubre su décimo aniversario. Aunque teniendo en cuenta que el programa es heredero directo de Línea 900 (mismo equipo, idéntica filosofía basada en el periodismo de investigación) lo que habría que celebrar son los 26 años de vida ininterrumpida de este programa. Si damos por bueno que Repor es un programa imprescindible, de esos de los que dan lustre a una cadena, lo que cabría plantearse es si merece la pena que los programadores continúen maltratándolo en la que será su undécima temporada (la 27 si contamos desde Línea 900). Verán. Repor está adscrito al Canal 24 Horas. Más concretamente a sus tardes de domingo. Pero teniendo en cuenta que la tendencia actual pide a gritos que esta ventana de TVE esté dedicada a la información en tiempo real y a los directos, queda claro que programas como Repor están cada vez en la cuerda floja de la parrilla. ¿Se emitirá o no se emitirá la entrega correspondiente? Es lo que nos preguntamos domingo sus seguidores, sabedores de que si surge cualquier imprevisto, o si se convoca una rueda de prensa relevante en el terreno político, la entrega será suprimida. Como mínimo por espacio de una semana. Y después ya veremos qué ocurre.

Pero esta situación no se puede prorrogar por más tiempo. Urge mudar este programa de canal. Urge trasladarlo a La 1. Que sean sus reposiciones, y no sus estrenos, los que vayan en el Canal 24 Horas. Será la única manera de que se emitan con regularidad todas las entregas previstas. Lo que no tiene sentido es mantenerlo tan arrinconado y olvidado. A expensas de lo que pueda ocurrir con la actualidad dominical.

Si no lo han hecho ya, alguien debería poner sobre la mesa este asunto en la reunión de programación. No cabe ni una pizca más de indiferencia sobre este programa que es emblema de reportajes de interés.