Rosa no es actriz

Nosoy un gran fan de Rosa López, ni del primer y mítico OT, más allá del fenómeno social y mediático que supuso, pero reconozco que los miedos e inseguridades de una mujer a la que adoptó media España, me interesan. Rosa es alguien que me causa ternura y admiración. Pero el primer y más grave problema de Soy Rosa, el nuevo docurreality de la cadena Ten, es que se nota demasiado el guión. No digo que no deba haberlo (en todos los hay, hasta en Las Kardashian), sólo que no se vea. Todo aquí está estudiado y estructurado. No puedes meterte en la vida de un personaje si no es hasta el fondo, hasta su lado oscuro, loco, feo, bello, sensiblero y aparentemente espontáneo.

Rosa López no es actriz, no sabe hablar con una cámara delante sin ponerse tensa. Para eso se necesitan muchas, muchísimas horas de rodaje hasta que el personaje se suelte y se acostumbre a ser observado. Y a veces ni aun así se consigue. La ex triunfita (por mucho que ella se empeñe en quitarse de encima este sobrenombre) será entrañable, cercana y amable, pero no tiene el don de la oratoria y ella misma lo ha reconocido en miles de ocasiones. Pero, qué casualidad, en su reality se expresa de maravilla. ¿Milagro, crecimiento personal, guión o muchas horas de edición? Puede que las cuatro cosas a la vez.

No creo, por otro lado, que Rosa López sea alguien -como La Obregón, por ejemplo- que necesite vender una imagen de perfección absoluta. Otro fallo del espacio de Ten. Dudo que haya habido censura por su parte para tapar el lado oscuro de su vida. Simplemente se ha optado por confeccionar un show para los fanáticos del personaje. Rosa sigue moviendo a las masas y es por ello que un programa modesto de la TDT lideró la lista de los trending topics en Twitter la noche de su estreno, el pasado lunes. Rosa no es Rosa de España. Es Rosa de 'su' España. De sus fans fundamental y únicamente.

La cantante que quiere dejar de ser Rosa de España, o Rosa la 'triunfita', o Rosa 'la gorda'. Pero flaco favor le hace este reality tan falso como sus manifestaciones frente a la cámara. Nada nuevo que no hayamos visto en OT: El reencuentro, o en su entrevista con Bertín Osborne. Todas las acciones y lo que deberían ser las rutinas diarias de la protagonista están encauzadas y ficcionadas con la única máxima de devolver a la cantante a la primera plana en la que estuvo y de la que un día dejó de formar parte. Pura estrategia de marketing. Nada que ver con Alaska y Mario (MTV), Las Campos (Telecinco), Algo pasa con Ana (DKiss) o We love Tamara (Cosmopolitan). Estos cuatro son realities que 'parecen' reales. Y digo 'parecen' porque claro que tienen artificio. Pero sus protagonistas fingen mejor.