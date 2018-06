'Royals' vs. Televisivas

Las casas reales europeas se citan en la portada de ¡Hola!, donde el desfile de Tropping the Colour con motivo del cumpleaños de Isabel II se ha convertido en la excusa perfecta para enfrentar, estilísticamente hablando, a las dos duquesas de Inglaterra: la veterana de Cambridge y la nueva de Sussex. Su elegancia, saber estar y elecciones de vestuario darán mucho que hablar, no sólo en esta ocasión, sino en numerosas citas venideras con la familia real británica. Catalina y Meghan, Meghan y Catalina. Savia nueva que está renovando y sumando popularidad a una casa real que casi había caído en el ostracismo. A saber, los looks unicolor de la soberana y la poca gracia -ni belleza- de la pareja formada por el príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles, no contribuían, a decir verdad, a copar las revistas del corazón que hoy día se rinden ante las dos nuevas parejas de duques ingleses. ¡Hola! también aborda la pena de Máxima por la trágica muerte de su hermana, y el último bautizo real en Suecia, repleto de color, dinamismo y, por supuesto, también savia nueva de la mano de los siete nietos de los reyes Carlos Gustavo y Silvia.

Frente a los royals europeos, el resto de publicaciones echan mano de televisivas tipo Terelu Campos, Laura Matamoros, María Lapiedra y María Jesús Ruiz. Terelu se sincera -otra vez más- con Rosa Villacastín en Diez Minutos. El resto cotillea sobre lo suyo, una retahíla de problemas judiciales y culebrones sálvames y supervivientes.

Love, por su parte, analiza las causas de la desaparición mediática en los últimos meses de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Además, Fabiola Martínez, la mujer de Bertín Osborne, habla sobre la última intervención quirúrgica de su hijo pequeño, Kike.