SEVILLA, DE PAR EN PAR

Las puertas y ventanas se abren, poco a poco, sin prisas. Ya se acerca el tiempo. Las tardes se alargan tímidas, al encuentro del equilibrio entre la noche y el día. Estamos en vísperas de la primavera sevillana y de sus fiestas. Preparativos de todo un año. Saberes acumulados de mucho tiempo. Mucho trabajo guardado y medio secreto está por mostrarse. Gentes y oficios que se apresuran a limpiar y preparar enseres y arreos. Hay muchas cosas que resolver y falta poco tiempo.

Familias y negocios se preparan para las próximas semanas. Y la ciudad, como gran casa de todos, de sevillanos y visitantes, se arregla y prepara para las fiestas. Desde las habitaciones y lugares más pequeños, hasta los salones de recibir. Desde las viviendas más modestas a las más suntuosas. Habitaciones de huéspedes, para invitar y para alquilar. Hay que barrer bien los balcones y azoteas. ¿Y las colgaduras? Están muy estropeadas. Pero la palma la ponemos este año. Bien, tú te ocupas. Trajes y vestidos. Túnicas. Decisiones que tomar. ¿Arreglar o nuevo? Mitad y mitad, como siempre. Algo habrá que estrenar. Desde luego. Y habrá que preparar algo extra de comer para nosotros y para poder invitar. Dulces y potajes de cuaresma. Quesos y embutidos. ¿Cómo quieres este año el bacalao, por lomos o completo? Mejor completo y ya iremos aprovechando todo para hacer con tomate, en guisos y pavías. Las friturillas, por favor, no las dejes de hacer, que sabes que es lo que más me gusta. En casa se come mejor que en la calle. Sí, pero en ciertos momentos. La fiesta está en la calle y hay que disfrutar de todo lo que se nos ofrece.

Después de meses de preparativos, Sevilla está dispuesta. Pero nos gustaría que fuera de lado a lado. De arriba abajo. Y no solamente en las hermandades del centro o de los barrios. Y no solamente en casetas particulares o de agrupaciones. La Semana Santa y la Feria son nuestras y no renunciamos a todo lo que son y significan. Pero Sevilla ha crecido y debe abrirse, totalmente, por completo en esta primavera. Sin obstáculos, sin ningún tipo de impedimento, de forma evidente. En museos y teatros. En conferencias y presentaciones. En exposiciones y conmemoraciones. En certámenes. Ensanchando los espacios y los temas. Celebrar el aniversario de la Expo. Visitar el nuevo Caixafórum. Visitar los más rezagados la exposición de Velázquez y Murillo. Las galerías y salas de música que resisten. Disfrutar de funciones de teatro y conciertos en los variados escenarios de la ciudad. Disfrutar de acontecimientos singulares y sin par como la exhibición de enganches y su presencia en las calles de Sevilla.

Hasta la Feria del Libro, la ciudad prepara un completo programa de actividades que hay que disfrutar y mostrar a los visitantes. Ampliar los lugares. Los parques, el río. Las plazas y pabellones. Como en una casa, Sevilla debe mostrar lo que nos dejó la familia y hemos conservado con mimo y lo que hemos preparado nosotros para dejar a los que vienen. Con el mismo sentimiento de satisfacción hacia algo propio o cercano. Queremos una Sevilla de par en par.