La originalidad suele estar sobrevalorada en el prime time español. Y en la comedia familiar, donde todo parece inventado, ser original es incluso una disculpa. Al sofá no le importa ver lo mismo si es para reírse un rato, como certifica La que se avecina. Con retales tipo Frankenstein, sin remilgos ni escrúpulos, la productora La Competencia ha creado una serie de gran consumo para Telecinco que no ha arrancado mal del todo. No es tremenda, ni por arriba ni por abajo: es fácil, previsible y prevista, pero aguanta. Incluso ni el nombre es enrevesado, Ella es tu padre, con el travestismo al que ya le dio su mayor inteligencia Billy Wilder. Lo de Telecinco es una noche de Carnaval más en su parrilla, pero llevada con cierto garbo por Carlos Santos.

Hay actores que ellos solos parecen salvar los muebles de productores y guionistas. El que fue secundario de Los hombres de Paco ha ido resolviendo con prestancia desde entonces sus proyectos de comedia y drama y en este caso levanta el vuelo de un vodevil urbano, heredero de Martínez Soria, que lo sobrelleva con empaque. El rockero que decide hacerse rolliza maestra de música para ver a sus hijos ha arrancado de manera potable por su protagonista, con escenas casi calcadas de Escuela de rock (esta comparación tampoco es original). Y también lo mantienen a flote secundarios, como Aníbal Gómez o María Castro. Alaska y Mario Vaquerizo aparecen por ahí haciendo de sí mismos. Pero actúan, y no es lo mismo.

La ubicuidad de padre y señora, los galanteos de otros hombres, los equívocos de sexo, que ya se agotaban en la hora y pico de Sra. Doubtfire, serán los recursos de estas semanas, por lo que el agotamiento puede ser rápido. Si los guionistas han actuado con previsión ya habrán buscado músculo argumental y personajes de apoyo para que Ella es tu padre aguante una temporada, sin excederse en la transgresión y en la gamberrada. No ayuda Rubén Cortada, hermano guapo del travestido. Otro arquetipo facilón. Pero nadie dijo que esta serie quería romper esquemas.