Se ha confirmado que Ridley Scott va a sustituir todas las escenas de su próxima película en las que salía Kevin Spacey. El escándalo por las prácticas sexuales del actor de American Beauty ha hecho temblar a toda la sociedad americana, que entre tintes de puritanismo y crítica voraz podría llegar a resentir el estreno. A un mes de la llegada a los cines de All the money in the world, una nueva grabación sustituirá las entradas del primer elegido para el papel por otras tomas grabadas con el actor Christopher Plummer. Ése y no Spacey era la primera opción que barajaba Scott que asegura, justo ahora, que la elección del segundo fue cosa de una imposición.

Supongo que en Hollywood ser el segundo tampoco tiene más importancia, porque la nómina amortigua la sensación agria que te deja el hecho de no haber sido más que una opción cazada al rebote. Un salvavidas encontrado al azar en medio de un océano de múltiples opciones. Ya lo dice el refranero, tintado de sentencias en las que lo segundo pasa desapercibido, para bien, y menospreciado, para mal. Segundas partes nunca fueron buenas. De la mujer el primer consejo, que el segundo no lo quiero. O el que es mi favorito: nadie quiere ser el segundo plato. Ni siquiera el tercero sufre la presión que se desgaja de la comparativa, porque tiene a dos por delante y eso ya es demasiado trabajo. Pero el segundo vaga entre la incertidumbre de saber que si se hubiera esforzado un poco más, que si hubiera ido a aquella fiesta donde los productores alargaron las negociaciones hasta las tantas, hubiera sido el primer nombre que copa todos los estrenos cinematográficos del año. El segundo se desarrolla en la comparativa de la copia que sale del original, de la cinta de la meta que ya está cortada, de la ovación cada vez menos efusiva del asistente que aplaude con las manos ya adormecidas.

El segundo, como Plummer, tiene que correr para alcanzar el ritmo del sustituido, marcar en rojo el día de la premier, mostrarse distante y despreocupado, haciendo ver que no le importa haber reemplazado a alguien tan a prisa y que «está feliz de que hayan contado con él». Grandioso titular de prensa. Porque a eso aspira el segundo, a la felicidad impostada con la que convencer al resto de que no pasa nada, que todo marcha, que no existe comparativa posible, que no piensa en por qué ahora y no antes. Convencer de que en ningún momento se le ha pasado por la cabeza el otro, ése alguien que no es él y al que ha quedado jodidamente unido para siempre. Porque no hay segundo sin primero, esa es la verdad. El siguiente en la línea descendente del tiempo tiene que defender que no le importa ser para siempre el mediocre segundón.