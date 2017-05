Semana decisiva

Nunca como ahora ha estado en peligro la marca PSOE. Tres candidatos aspiran a liderar el partido y, desgraciadamente, el que aparentemente tiene mayor respaldo de la militancia es aquel que, irremisiblemente, lleva al partido a la tumba.

Ni por trayectoria ni por las propuestas que ahora defiende es posible pensar que exista la menor posibilidad de que la recuperación del PSOE venga de la mano de Pedro Sánchez. Ni Susana Díaz ni Patxi López tienen varitas mágicas ni han demostrado tampoco que sean las personas que puedan entusiasmar un país, pero al menos quieren al PSOE, les importa, y se dedicarán en cuerpo y alma a inventar lo que haga falta para convertirlo nuevamente en un partido de gobierno. Sánchez, sin embargo, antepone sus propias aspiraciones a las del PSOE; la prueba es que estos últimos días de campaña presenta ideas disparatadas, les da la vuelta, se corrige a sí mismo, pone en cuestión la territorialidad del Estado, la defiende cuando advierte la crítica unánime, no incluye en su discurso electoral aquello que pretende hacer si es secretario general porque comprende que provoca desconcierto y temor y, al final, queda solo un político sin proyecto, que ha llevado a los infiernos un partido preparado para gobernar, y no tiene más apoyos que una militancia que ha comprado la palabra renovación sin hacer el mínimo esfuerzo para comprender que la renovación no es una cuestión de edad, sino de proyecto. Y el de Sánchez es inexistente.

Si el PSOE muere, como el partido socialista francés, el podemismo se hará con la izquierda.Y el problema es que en España no hay un Macron centrista que pueda recoger los restos del naufragio. Pensar que puede ser Albert Rivera simplemente produce risa. Ni cuenta con la formación profesional del presidente francés, ni ha querido asumir nuca responsabilidades de gestión por si quedaban patentes sus carencias.

Lo que ocurra en el PSOE el domingo decide el futuro de España.