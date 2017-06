Entre Sevilla y Triana

La ciudad quiere seguir con el proceso de peatonalización. Es bueno. En el centro y en los barrios. Esta vez se está haciendo con pasos cortos como en calle Betis y calle Mateos Gago, para que vecinos y comerciantes vayamos comprobando los efectos positivos y negativos de la operación. Claro que al final falta poner el cascabel al gato. Tanto en Mateos Gago como en Betis hay que concretar. Con definición de acerados, pavimentos, arbolados y mobiliario urbano. Reordenación de veladores y zonas de paseo. Y ordenación del tráfico del área limítrofe con normas claras para residentes, servicios públicos, etcétera...

En Betis, también está en marcha desde hace años un paseo a cota del río, que permita caminar desde la orilla del castillo de San Jorge hasta el puente de Los Remedios. Habrá que ultimarlo y favorecer su utiilización pública. Y parece que por fín la vieja comisaría desaparecerá para dar paso a un pequeño equipamiento cultural. Todos son actuaciones que van en la buena dirección. La tarea de armonizar los intereses del barrio y los intereses privados es municipal y vecinal. Triana es un barrio con una fuerte identidad. Mucho se ha hecho. Peatonalización de San Jacinto. Revitalización del mercado de abastos. El Museo de la Cerámica y otras actuaciones. Y mucho falta por hacer. Claro que las iniciativas privadas también están aportando, con numerosos locales de interés, bares tradicionales, modernas pastelerías y restaurantes. Cada vez hay más motivos para ir a Triana en cualquier momento.

De Sevilla a Triana por el puente, con parada en Reyes Católicos, el Barranco y Arjona. O por Puerta de Jerez, puente de San Telmo y Plaza de Cuba. Sevilla es una ciudad amable para recorrerla a pie. Un atractivo paseo es sin duda, el que arranca del puente de San Telmo, pasando por la plaza de Cuba, calle Betis, el Altozano para volver por el puente de Triana y la orilla del río, el muelle de la Sal y paseo del Marques del Contadero hasta los jardines del Cristina. Por cierto, comentan que no hay mucha sombra allí. Ni ahora, ni antes. Ni en el muelle de Nueva York ni en el de Delicias. Eran, y aún son, muelles. Como decía, que me he distraído un poco, en este recorrido contemplamos las dos orillas más urbanas del Guadalquivir: la de la gran ciudad puerto de Indias cuajada de monumentos y edificios de interés y la del arrabal marinero, con un caserío sencillo pero sugerente. Es una sucesión de imágenes que están llenas de historia y de belleza. Pero a su vez, y sin ningún pudor, la luz brillante de la mañana nos muestra cara a cara todos los lugares que necesitan arreglos y cuidados. Y son muchos. Basta darse el paseo. Desde cualquier punto de las dos orillas la Torre del Oro es presente. Tiene el aspecto de una vieja dama elegante, de porte austero y sólido, que soporta con dignidad el paso del tiempo. Su nombre evoca momentos pasados de gran esplendor, rodeados por un halo de misterio y leyenda. La verdad es que está mucho mejor desde hace unos años, después de la restauración. Y si se remoza y actualiza el museo instalado en la Torre, mejor que mejor.