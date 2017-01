Sevilla y su letanía

U style="text-transform:uppercase">no de los problemas de comentar cuestiones pendientes en Sevilla es que podemos terminar repitiendo una y otra vez los mismos temas porque en nuestra ciudad vamos muy lentos resolviendo y llevando a la realidad lo que nos proponemos. Es como recitar siempre la misma letanía, insistir una y otra vez en los mismos asuntos, hasta que a fuerza de decirlos en voz alta empiezan a quedar huecos y sin significado. El puerto, Altadis, la red de Metro, la incorporación de la Cartuja como barrio, la mejora de las infraestructuras de comunicaciones, el equilibrio entre conservación patrimonial y desarrollo turístico, etcétera. Algunos párrafos escritos hace años se pueden copiar y siguen vigentes. Por ejemplo, éste de 2010: "Si para resolver la circulación del centro llevamos cerca de treinta años y aún es un debate abierto. (...) Si para que funcione la primera línea de Metro hemos tardado otros treinta años. ¿A qué nos dedicamos los sevillanos y nuestros gobiernos municipales, para que los asuntos de la ciudad se eternicen, o se resuelven de treinta en treinta años? A este paso, ¿cuándo estará resuelta la conservación y uso de la Fábrica de Artillería de San Bernardo? ¿Y la reutilización de la fábrica de tabacos de Los Remedios? ¿Y la red completa de Metro?".

El Ayuntamiento redactó un Plan Estratégico en 2011 con una serie de objetivos para alcanzar en 2020. Algunos de los temas y objetivos suenan a una nueva letanía de asuntos que nunca se completarán, al menos si sigue la efectividad del pasado. Les relataré algunos, sin ánimo de cansarles, porque incluso se repiten. Pueden leerlos en voz alta a modo de salmodia: Ampliar y modernizar los espacios industriales. Desarrollar las Áreas Logísticas del Aeropuerto, del Norte y del Puerto. Promoción del Puerto de Sevilla. Ampliación del parque científico y tecnológico Cartuja 93, y conversión en barrio moderno y sostenible de la ciudad y distrito central metropolitano. Restauración ambiental del cauce vivo del Guadalquivir para el desarrollo de un espacio metropolitano de innovación, ocio, cultura. Despliegue progresivo de las tres líneas de Metro, empezando por los ramales prioritarios. Construcción de los pasos territoriales Norte y Sur. Conexión aeropuerto con el AVE. Construcción de la SE-40. Proyección externa y atracción turística por la cultura, haciendo valer su condición de ciudad creativa reconocida por la Unesco, para posicionar Sevilla como ciudad creativa y de la cultura en el sistema mundial de ciudades. Promoción y apoyo a emprendedores en el campo cultural.

Ya sé que ha habido una fuerte crisis económica, pero es que recorre la espalda un escalofrío cuando se leen estas líneas. Tan desairado es jugar desde las páginas de los periódicos el papel de Pepito Grillo como el de guardián del Paraíso, con la espada de fuego en la mano. Pero estamos para dar nuestra opinión, que no es más que eso. Y no puedo evitar que me vengan a la memoria las palabras que recita Don Juan Tenorio: "Estrellas que me alumbráis,/ dadme en este engaño, suerte,/ si el galardón es la muerte/ cuán largo me lo fiáis".