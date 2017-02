Sevilla a medias

Una mala sensación se me queda en el cuerpo cuando pienso en Sevilla. Que todo, o la mayoría de las cuestiones y obras que emprendemos se nos quedan a medias. Ya sé que para muchos sevillanos estamos en la época de preparativos para la plenitud primaveral de la ciudad. Pero eso no puede ocultar que nos cuesta una enormidad llevar a término nuestros asuntos.

Ya lo he comentado en alguna ocasión pero no puedo dejar de pensarlo. Es verdad que surgen asociaciones como Sevilla se mueve o Iniciativa Sevilla Abierta, que representan esfuerzos cívicos por cambiar esa dinámica de las cosas y que marcan un buen camino para todos los demás. Pero cuesta mucho. También es verdad que por ejemplo, el liderazgo pujante en otro tiempo del Colegio de Arquitectos sobre asuntos de la ciudad y la sociedad en general, está más controlada y remitida casi por completo a temas profesionales. Y que otras instancias, como las universidades, viven un tanto ensimismadas y prácticamente ausentes en los debates de los problemas de la ciudad.

Ya escribí en una ocasión sobre la restauración del Convento de Santa Clara. Que se ha quedado a medias. Y a medias sigue. Que la iglesia y el compás y otras dependencias sigan en abandono no tiene nombre. Y que al Convento de Santa Clara no se entre por la calle Santa Clara, otro sinsentido. Leo hace unos días que se van a acometer por fin las obras de restauración y uso del Mercado de la Puerta de la Carne. Para mí no es más que la crónica de un fracaso colectivo. No hemos sido capaces,instituciones públicas y privadas, de que se mantenga la integridad del edificio. Catalogado, protegido, inventariado, nominado y finalmente mutilado para que se pueda utilizar. ¡Oiga!, es mejor eso que no esperar que se caiga del todo. Otra vez una solución a medias. No había que haber esperado tanto. La responsabilidad de su conservación era del propietario: el Ayuntamiento. ¿Cuántas corporaciones municipales contemplan el fracaso?

Vamos a celebrar el 25 aniversario de la Expo 92. De nuevo una asociación privada, Legado Expo, de forma altruista, ha sido la que ha mantenido el interés en el tema durante años. Esta asociación sacó a pulso unas primeras actuaciones en el vigésimo aniversario de la muestra. Ahora está más apoyada. Lo celebro. El recinto está cada día mejor, pero aún no está como debería si fuera un barrio más de Sevilla. ¿Han paseado por allí? Aún está a medias.

El alcalde, Juan Espadas, ha iniciado una buena gestión para que se ponga en marcha una parte de la línea 3 del Metro. Enhorabuena si lo consigue. Será eficaz. Reforzará el papel de núcleo de comunicaciones del Prado. Pero no nos puede hacer olvidar que la red del Metro es una necesidad de la ciudad. Como tantas otras obras, que no quiero ponerme a recitar aquí. Ustedes lo saben mejor que nadie. Madrid tiene red de Metro. Sí. Y Barcelona. Y Bilbao. Y Valencia. ¿Y Sevilla? Sevilla no, está a medias. Si queremos conformarnos, pues bien. Pero no debemos.