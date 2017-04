Sevilla, ¿un paraíso?

Dos tipos están en una pequeña isla y le dice uno a otro: "Esto es un paraíso...". Y contesta el otro: ¿para qué...?. Y replica el primero, encogiéndose de hombros: "pues eso, para-íso". Así comienza la obra de teatro a la que asistí el pasado jueves en La Fundición a cargo de Teatro de la Plancha. Un ejercicio de surrealismo andaluz. Me encantó la complicidad del público, condición necesaria para que un teatro se desarrolle. Una escena en un bar de los muchos que existen en nuestra tierra. Dos parroquianos y el tabernero se sienten atrapados de manera buñuelesca en el rizo sin fín de la última copa. Una bella y directa metáfora a nuestras conciencias. No es que no cambiemos. No es que no podamos cambiar. Es que no queremos cambiar. Para qué, si esto es un paraíso. Y así seguiremos, siempre, atrapados en el el laberinto de nuestra complacencia.

El laberinto es un mito y su significado va mas allá de la simple forma, es un espacio imaginario, un lugar mental, es un concepto, una imagen. Se dice que en realidad el laberinto de Dédalo no era una casa subterránea, ni oscura, ni tortuosa, sino un gran conjunto de casas, palacios y jardines trazados de tal forma que quien entraba en ellos no encontraba la salida. El laberinto no era horrible, lo aterrador era que no se podía salir de allí.

Así me parece a veces Sevilla: un laberinto. Un lugar compuesto de cosas bellas y placenteras que te invita a permanecer dentro, sin buscar la salida. Estás atrapado y a la vez satisfecho. Si alguna vez decides buscar la salida, será casi imposible de encontrar. No me refiero a sus estrechas calles, que desde pequeño conozco bien, sino a esas relaciones que te envuelven y que te producen satisfacción pero al mismo tiempo te atan y te limitan. Sus fiestas populares, maravillosas, excesivas, que te embriagan. Cuanto más conoces la ciudad, cuanto más cerca te parece estar de su secreto, más atrapado estás. En Sevilla, como en el laberinto, todo invita a estar dentro. La vida transcurre llena de acontecimientos, pero siempre estás en el mismo lugar, sin encontrar la salida. Una Arcadia Amarga, como definió Jan Kott a los poemas de Shakespeare. Una arcadia, donde el disfrute de amores y desamores produce un sabor agrio y triste en la existencia. Una arcadia amarga gobernada por el tiempo que todo lo destruye y lo devora. Una arcadia que representa la edad de oro de la humanidad, el paraíso perdido, el paraíso del que fuímos expulsados.

Cada día comprobamos con tristeza melancólica, con amargor a fin de cuentas, lo que pudo haber sido esta ciudad, pero finalmente no es. Recordamos a Luis Cernuda, y le seguimos en la lectura de Ocnos. Guiados por el poeta, seguimos adelante en esta ciudad, "sin alguien para advertir del riesgo que corres, guiando la vida, instintivamente, conforme a una realidad invisible para la mayoría, y a la nostalgia de una armonía espiritual y corpórea, rota y desterrada siglos atrás de entre las gentes". Tejidos y entretejidos en una red de la palabra siempre. El bar de siempre, los amigos de siempre, la vida de siempre. ¿Para qué más?.