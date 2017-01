Sevilla se rindió

C style="text-transform:uppercase">on ocasión de las celebraciones del año dedicado al pintor Bartolomé Esteban Murillo se dice, de vez en cuando, que deberían volver a Sevilla los cuadros que robó el mariscal napoleónico Nicolas Jean de Dieu Soult. Más fácil de decir que de conseguir. Y eso que fue un golpe muy importante al patrimonio de la ciudad. Gracias a estudiosos como Enrique Valdivieso conocemos la importancia de la requisa de cuadros en Sevilla llevada a cabo por las tropas francesas y que fue preparada minuciosamente con antelación. Según los inventarios, se llevaron novecientos noventa y nueve lienzos de toda la provincia. Solamente de Sevilla capital cerca de doscientos. De Zurbarán, Herrera el Viejo, Roelas, Pacheco y, sobre todo, Murillo. Sabían lo que hacían. Y conocían ya la cotización de los cuadros de Murillo, aunque todavía algunos se resistan a admitir la importancia de su obra. Retirados del Hospital de la Santa Caridad, del Convento de San Francisco, de la Iglesia de Santa María la Blanca, del Convento de San Buenaventura, los cuadros se almacenaron en el Alcázar antes de ser llevados a Madrid para un posterior reparto del botín.

Dentro de las celebraciones y efemérides del Año Murillo, quizás debamos recordar que el día 1 de febrero de 1810 la ciudad de Sevilla le abrió las puertas de par en par a José Bonaparte y a su séquito, después de que la Junta Central primero y la Junta Revolucionaria que la sustituyó, abandonaran la ciudad cruzando el puente de barcas sin mirar hacia atrás. Cuentan los historiadores, que era media mañana cuando la comitiva real se detuvo en el Prado de San Sebastián. José Bonaparte descendió de su carroza y montó a caballo. La Giralda repicó sus campanas. Se lanzaron cohetes. La ciudad se engalanó para recibir a la comitiva, acompañando al Bonaparte hasta el Real Alcázar, donde se alojó. Ésa es la historia. Parece que los sevillanos de a pie se recluyeron en sus casas esa noche. Uno más de los silencios de Sevilla. Otras ciudades españolas se resistieron como sabemos. Sevilla no. Sevilla se rindió sin un solo tiro.

Las obras de arte requisadas en toda España, Aranjuez, Madrid, Sevilla, etcétera, fueron a París, parte de ellas están en el Louvre. Otras se dispersaron. Algunas en la colección del Duque de Wellington, como El aguador de Sevilla, de Velázquez, hoy en Aspley House. El rastro de Soult se puede seguir por museos y colecciones de todo el mundo. Otras volvieron a España y quedaron en Madrid, en el Museo del Prado, o como La Resurrección, de Murillo, procedente del Convento de la Merced y recuperado en 1814 para la Real Academia de San Fernando. Y allí sigue. Las obras de orfebrería fueron fundidas en su mayoría. La mayoría de los cuadros no volvieron a su lugar de origen.

Sevilla abrió las puertas y hasta 1812 mantuvo a los franceses. Así que no sabemos si el robo de las obras de arte fue saqueo con violencia, quizás sí un expolio, puesto que fueron obras incautadas a los vencidos, aunque no consta que los sevillanos de entonces hicieran nada por que no se las llevaran los soldados franceses. Y ahora ¿lo habríamos evitado?