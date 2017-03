El Sevilla no tiene 'swing'

El Atlético de Simeone jugó al ritmo de Chuck Berry, un frenético rock&roll que hizo vibrar al Calderón. Y enfrente, el Sevilla de Sampaoli actuó al son de Amarguras. Porque Nasri ya no dibuja esos eléctricos giros de la primera vuelta. Ahora hace revirás. La torrija sevillista de ayer parecía escrita de antemano. Porque los equipos que han perdido la esperanza antes de la batalla salen ya con el signo de la derrota tatuado en la piel. El Sevilla dispone ahora de dos semanas para volver a creer en sí mismo. Y también para convencerse de que el toque no es el fin. Ni siquiera el único medio.

Junto a Nasri, otros puntales que auparon al Sevilla hasta la azotea de la Liga, como N'Zonzi, Mariano o Vitolo, también piden hoy cornetas y tambores. Inevitable que el Atlético, con sus espasmódicos riffs de guitarra, te acabe echando de la pista a empellones.

El gran problema no es que este Atlético te vacune. Hablamos del subcampeón de Europa en 2014 y 2016, también campeón de Liga -con 90 puntos, nada de título regalado- y que el pasado verano se llevó al goleador sevillista previo pago de unos 40 millones de euros. Es otro nivel, el nivel que anhela Castro. ¿Cuántos titulares del Sevilla pueden serlo en el Atleti? ¿A cuántos sevillistas no les llega ni para rellenar en la lista colchonera? Por lo pronto a Kranevitter y Vietto. Y a alguno más.

El Atlético, pues, te puede arrebatar esa preciada tercera plaza, lo que está por ver. Pero el temor que martillea la mente del sevillista hoy es si el disco de Sampaoli no va a salir ya de ese cadencioso compás de palio que no termina de perderse en el horizonte. El entrenador argentino se tatúa los brazos enardecido por su pasión rockera, pero en la hierba, sus chicos no reverberan hoy esa energía ni por asomo. Cualquiera, el mismo Leganés, mueve las caderas más y mejor que el Sevilla.

Jorge, dale la vuelta al disco. A ver si suena Silvio y el Sevilla recupera el swing de aquí a mayo.