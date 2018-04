El tren de la bruja

Tú crees que eres una bruja mala? -No tengo muchas ganas de conversaciones intimistas, escribidor, pero me pondré quisquillosa, que es una de las formas más ligeras del malaje. Bruja mala, a ver si te enteras, viene a ser un pleonasmo, porque diciendo la sustantivo, bruja, la condición, mala, casi sobra. En cambio, bruja buena es una combinación de palabras con significado opuesto, un oxímoron, para dar con un nuevo sentido de las cosas. Y a mí, mira por dónde, me gustan las contradicciones.

-O sea, que me corriges en regla, de forma más precisa que malaje, y dejas caer que no te contraría resultar una bruja buena.

-Poco corporativa soy, que en el aquelarre cada cual va a su bola, pero decir debo que no somos tan maléficas, salvo que se nos trastorne el caletre con un conjuro torcido o Satanás nos endemonie para hacer diabluras.

-Luego entonces no habrá de gustarte que la madre del pequeño asesinado en Almería llame bruja a la mujer que secuestró y mató de manera tan despiadada a su hijo.

-Más de una vuelta le he dado, sí, a esa manera de nombrar a la autora confesa del crimen, pero sé que la madre lo hace con la mejor intención, para que la inocencia infantil no se rompa con tan perversa e incomprensible maldad. De modo que no me ofenderé con ello, aunque me cueste algo entender, para qué callarlo, ese modo de nombrar.

-Ya sabes, bruja leída, que Juan Ramón Jiménez escribió, con su j heterodoxa: "¡Intelijencia, dame / el nombre exacto de las cosas!".

-No sólo exacto, plumilla, sino compartido: "¡Intelijencia, dame / el nombre exacto, y tuyo, / y suyo, y mío, de las cosas!".

-Me rindo ante tus precisiones, bruja exquisita, aunque te las valgas como animadora de un tren, todo el santo día con los juguetones amagos de escobazos.

-Pues ahora te pregunto, como ejercicio para comprobar tu aplicación, ¿Feria de Sevilla es un pleonasmo?

-Presuntuoso sería, aunque por aquí no falte la desmesura del ombligo del mundo, considerar que no hay más, o mejor, Feria que la de Sevilla. Y por eso la redundancia, el pleonasmo, ya que bastar debería con Feria. Pero te propongo, en uso y espero que no abuso de un título de Cortázar, Todas las ferias la Feria, no solo porque cada cual lleve, o no, su feria por dentro, sino porque la Feria de Sevilla, acaso como la Semana Santa, da patrón, o es espejo, de tantas otras.

-Apúntate una y ahora quiero que aciertes con un oxímoron.

-Pues se lo pido prestado a Carlos Navarro, que acertó en estas páginas el domingo al escribir "La belleza de la mentira". Ya que esta última, la mentira, pero no la arruga, también resulta en Sevilla contradictoriamente bella.