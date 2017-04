Siguen cayendo populares

Siguen cayendo ex dirigentes del PP, líderes nacionales y regionales, ex ministros y ex presidentes autonómicos. Imputados unos, en prisión provisional otros, y con una espada de Damocles sobre nombres insospechados porque se los creía "limpios" y, sin embargo, no lo estaban y dejan al partido en una situación jamás conocida en otras fuerzas políticas.

La última ha sido Esperanza Aguirre, que ha aguantado hasta que entendió que, sin ser delito elegir a las personas equivocadas, sí es inconcebible que no pusiera en marcha los necesarios mecanismos de control para impedir el saqueo.

"No vigilé todo lo que debía", confesó en su renuncia como concejal de Madrid. Y tanto. No sólo están en prisión sus dos principales colaboradores, Granados y González, sino que para su desgracia y la del PP la operación Lezo está llegando a torres muy altas. Ahora también Zaplana se encuentra bajo el ojo inquisidor del juez Eloy Velasco y la búsqueda de corruptos parece no tener fin.

En España se viven casos sangrantes de corrupción desde hace décadas, pero ninguno de la envergadura de los de ahora. No son recientes, pero dañan a la actual estructura del PP. Ha habido episodios de corrupción con muchos más millones de euros malversados, estafados y blanqueados, pero ninguno con tantos implicados como en Lezo, que da a entender que las redes delictivas alcanzaban a personas de las que jamás se pudo pensar que delinquieran por pura codicia. No les era suficiente el poder institucional.

Son muy malos tiempos para Rajoy. Es el presidente que ha llevado al Parlamento más iniciativas anticorrupción, el que ha sido más drástico para echar a los leones a los corruptos por muy amigos que fueran, el que no ha dudado en renovar el partido con caras sin apenas historia, para hacer borrón y cuenta nueva con el pasado. Pero éste lo persigue y le estalla en plena cara en el peor momento, cuando gobierna en precario y necesita apoyos.