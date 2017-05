Hace unos días se cayó la red Whatsapp durante unas horas en medio mundo. Entre los países más afectados estaba España.

Resulta que una red social usada por 175 millones de personas desaparece de golpe y porrazo. La desesperación aumenta por segundos, los chistes también: "Se ha caído Whatsapp. Ya me parecía raro que de pronto todo el mundo se hubiera quedado pensando", "Gracias a la caída de Whatsapp he conocido a mis padres"... Los memes invaden Twitter y Facebook. Las llamadas de teléfono suenan por fin para escuchar una voz sin darle al play. En esos momentos pensé que era un simulacro, sí señor. Igual que cuando suena una alarma contra incendios y todo el mundo deja de hacer lo que esté haciendo y corre veloz. Pues lo mismo. Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo, usar el Whatsapp. Se acabó. Mis grupos multitudinarios en silencio, como para pensar que estamos en guerra. El simulacro nos llevó a hablar con la familia en persona, con los amigos, con los vecinos... en carne y hueso. La verdad es que estoy cansada de ver a mis seres queridos sin carne y sin huesos. Y harta de escuchar voces de personas que respiran con dificultad grabando mensajes mientras van corriendo de un lado a otro. O eso supongo yo, claro. Nunca se sabe lo que ocurre al otro lado del móvil. Semejante afonía internauta también tuvo momentos de gloria para algunos, pocos, que presumían de ni siquiera haberse enterado de la catástrofe. ¡Enhorabuena a ellos! Porque yo hasta llegué a pensar en la tercera guerra mundial, obsesiones mías. Será esto de Corea, Trump, China, el islamismo... Ya hablan de que la próxima contienda mundial será de gigas y teras, no desvarío tanto. Un mundo dirigido por unos pocos que hacen de las suyas en lo más profundo de internet; con criptomonedas, bitcoins y luchas de poder. Inaccesibles para los de a pie. Indaguen ustedes, tremendo. Pienso que la tecnología lleva parada unos cuantos años, ¿por qué? ¿A quién no le interesa el avance? ¿Nos llevaría este al fin?

Ya no sé si en verdad ha sido un simulacro. Pero estoy segura de que si algún día alguien quiere ganar una guerra no tiene más que quitarnos internet y dejarnos desarmados.

No vino el lobo, pero ya veremos.