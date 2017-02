Solución salomónica

Le preguntaron ayer a Rajoy a media mañana si iba a haber sorpresas y respondió con su particular sorna: "Depende de lo que entiendas por sorpresa". Pues no, no la hubo.

Como se suponía, aunque el presidente del gobierno y del PP no había dicho una palabra que tranquilizara a los intranquilos por no saber si estarían o no en "su" lista ejecutiva, este domingo Cospedal será elegida por la ejecutiva secretaria general a propuesta de Rajoy. Con Fernando Martínez Maíllo como coordinador del partido con poderes muy superiores a los que se preveían, pues queda como responsable de Organización y Electoral. Salida absolutamente salomónica porque Cospedal conserva la secretaría general, pero Maíllo se convierte en hombre clave en el día a día del partido, lo que le obligará a despachar no sólo con Cospedal sino con Rajoy. Los aplausos a Cospedal fueron cerrados, largos, emotivos, hasta el punto de que tuvo que controlar las lágrimas.

Se despejó la incógnita que provocaba más morbo, y la clausura del congreso del PP se convierte en un acto de puro trámite, aunque los compromisarios e invitados escucharán con atención el discurso de Rajoy no sólo porque es el líder del partido sino para ver si desvela algunas claves de futuro. Difícil que lo haga, pero al presentar su candidatura pronunció un par de frases esclarecedoras de las que se puede deducir que, al menos ahora, no piensa en retiradas: "Puedo dar mucho más" y "tiempo hay para conocer a todos los afiliados". Los afiliados son 850.000.

A todos los que formarán parte de la nueva ejecutiva les esperan tiempos complicados porque hay partidos en la oposición que sólo aspiran a tumbar al gobierno, quedan pendientes de aprobar importantes leyes… y, además, el PP necesita arrinconar de una vez por todas la imagen de partido que ha amparado la corrupción, imagen que persiste aunque el gobierno de Rajoy ha tomado medidas en los últimos años que marcan un antes y un después en la lucha contra los corruptos.

Pero el pasado está ahí y la propia Cospedal reconoció en su discurso de gestión que no siempre se habían abordado con inteligencia las respuestas a los casos de corrupción. Un inciso: tampoco han abordado con inteligencia las buenas noticias. El jueves el acento se puso en las condenas por corrupción en uno de los apartados del caso Gürtel en Valencia; pasó sin pena ni gloria una resolución de ese mismo día por el que se archivaba la causa abierta contra un concejal acusado de blanquear 1.000 euros con dos billetes de 500. Los restantes concejales actuarán en consecuencia ante esa sentencia que los exonera. Convendría recordar que era la única causa abierta contra Rita Barberá.

El congreso del PP se cierra este domingo con un Rajoy incuestionado, una Cospedal que continúa en la secretaría general como quería, y un Maíllo que se convierte en la figura emergente del partido. Con una polémica con más eco en los medios de comunicación que en los pasillos del congreso respecto a cómo se produjo la votación de la ponencia de estatutos.

Tras el paréntesis del congreso, Rajoy retomará la tarea en la que está desde que fue investido presidente: negociar, dialogar y pactar con la oposición para alcanzar sus objetivos de gobierno.