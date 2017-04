Suelta tu cruz y busca aptitud

Uno a cuatro perdió el Betis el primer Domingo de Feria, como cuatro a uno había caído en Las Palmas el Domingo de Ramos. Y ante dos equipos de la zona templada que ni mucho menos echaron el bofe. Ya son ganas de poner a prueba el aguante del bético. Ese bético que en las últimas tres Ligas de Primera sólo ha visto ganar en casa a su equipo 17 veces en 56 partidos. Ni una de cada tres veces que ha acudido a la innegociable cita con su Betis ha salido del coliseo heliopolitano paladeando la victoria. Tiene tela.

Las afrentas que el bético de la calle sufre por parte de quienes toman las decisiones y los que defienden el escudo de las trece barras en la hierba no tienen fin. El penúltimo obsequio fue una Semana Santa de amargura. El último, una Feria de anticipada y aguda resaca. Y creo que no es problema de actitud. Cambien la ce por la pe. La voluntad no hace crecer a un club ni ganar a su equipo.

Aquí los únicos béticos que, en actitud y aptitud, están a la altura de lo que el Betis representa en el fútbol español son los que volverán a frisar los 40.000 abonos el próximo verano. Los que volverán a poblar de color, música y sentimiento la grada de cada campo que holle su Betis. Los que volverán a lucir orgullosos sus enseres verdiblancos en la rutina sevillana. En la grandeza de esa miríada de irreductibles, en ese caudal de energía vital, garantizada por los siglos de los siglos, está la inmensa fortuna de este club. Pero también su tragedia mientras los exégetas del senequismo sigan convenciendo a la mayoría de que el Betis es así. Que se toma o se deja. Un toma tu cruz y sígueme que no hay por dónde cogerlo.

Quizá el aguante del bético sea perenne, pero es más saludable no dejarse la vida en la demostración empírica de esta ley de la Madre Naturaleza y hacer todo lo posible por dar alegrías al personal. Y si haciendo todo lo posible los que deciden fracasan, paso al lado y que otros busquen... la aptitud.