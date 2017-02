Un asunto tan sencillo y tan lucido como elegir la canción que represente a España en Eurovisión, que en cualquier país se convierte en asunto de escaparate, TVE lo convierte en una mala verbena que acaba como el rosario de la aurora. La corporación pública está mal gestionada y esos detalles bastan para comprobarlo. El bajo nivel de los aspirantes, la mala producción de gala y que el programa terminara en manos de hooligans, entre gritos, un corte de mangas y un puñetazo al jurado, conforma un ridículo continental mayúsculo. A modo de prima de riesgo, las apuestas de Eurovisión son un sismógrafo de las simpatías de los candidatos y Manel Navarro ya se ha colocado penúltimo para los restos. Sólo hay un país con menos cartel que España en Eurovisión 2017: San Marino, pero porque los pobres no tienen ni un perrito italiano que les ladre.

Precisamente Italia está en cabeza de los favoritos en estos momentos porque el elegido, el ganador del Festival de San Remo (nada que ver con la tómbola del sábado), es Francesco Gabbani, a medias entre la inquietud de Franco Battiato y la voz de Toto Cutugno. Ha creado un tema pop reivindicativo y todo, Occidentali's Karma. Lo que enviamos nosotros a Kiev es un sonsonete surferito, con estribillo en inglés. El español, la segunda lengua más hablada en el mundo (472 millones), debería pisar fuerte en la Europa del entretenimiento. Deberíamos mandar a Eurovisión al ganador de un Festival de la OTI renovado y actual, un grupo colombiano o un solista cubano, algo pujante. Eso sería darle visibilidad al castellano ante las generaciones del siglo XXI.

Manel Navarro, Harry Styles surgido de Sabadell, es un chico mono y con un canción ligeramente pegadiza. En condiciones normales incluso podría aspirar al puesto 15º. Con lo sucedido nos lo van a mandar a la cola. En la televisión en España ya no sabemos hacer programas musicales (Got 'Telant' o Yo soy del 'Sub' y cosas así no cuentan). Hemos perdido la cultura de cuidar la música de calidad y a quienes podrían vivir de ella.