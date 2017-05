Susana tiene un plan

EN plena tormenta jurídico-política sobre la corrupción del PP y acerca del cambio de puesto del juez Eloy Velasco, algo conocido desde hacía más de un mes, siguen dando coletazos las primarias socialistas. En el debate, Pedro Sánchez encontró un filón en que Susana Díaz no hubiera presentado su proyecto; en varias ocasiones, al sentirse atacado, respondía con que esa falta de programa. Pues ya tiene un plan. Sin embargo, no significa que eso le garantice el éxito o la lleve a perder las primarias.

Que no se engañe nadie: los programas apenas se leen. Lo que importa en las primarias, como ocurre en las elecciones, es el candidato o candidata, su capacidad de ilusionar, su entusiasmo, que sepa decir lo que los militantes quieren escuchar, y la fuerza de su punch para dejar fuera de juego a sus adversarios. Díaz ha dado una satisfacción a la militancia joven al ofrecer ayudas para estudios y formación, pero en cambio recorta la capacidad de decisión que promete Sánchez, así que tablas. Lo que ocurra el domingo tendrá poco que ver con lo que prometan uno, otro y otra, y más con su poder de convicción, su calidez personal y su empuje político.

Rajoy sigue las peripecias de las primarias socialistas con interés y cruzando los dedos para que no gane Sánchez. No porque tenga más empeño en poner en primer plano la corrupción del PP, sino porque le preocupa que su animadversión personal a los populares y a Rajoy provoque un bloqueo institucional si se hace con el liderazgo de la oposición. Con Díaz y López se puede hablar incluso desde la absoluta discrepancia, pero no con Sánchez.

El resultado es imprevisible y marcará el futuro del país. Por eso inquieta más a Rajoy que las reprobaciones, las tensiones entre fiscales o que se haya asentado la idea de que el PP ampara la corrupción. Todo eso se puede aclarar a corto plazo, pero que el PSOE elija a su secretario general son palabras mayores.