Tablada ¿para cuándo?

La solución de los terrenos de Tablada está a punto de romper todos los records de retrasos del urbanismo sevillano. Ya he comentado en alguna ocasión que el ritmo de resolver cuestiones urbanas en Sevilla es de veinte años en veinte años, más o menos. Algunas veces más. Nuestro actual alcalde parece decidido a encontrar fórmulas de compromiso y conseguir que los temas no se eternicen. Retrasos que sólo perjudican a los sevillanos. Como en el caso de la red de Metro. Entre todo o nada, mejor una parte. Así parece que también se propone en Tablada. Con la conversión en parque de una franja de terrenos. No me parece mal. Porque, visto lo visto, la responsabilidad no puede ser de una u otra corporación municipal, administración autonómica o ministerio. Creo que a estas alturas ha quedado claro que somos los sevillanos los responsables de que el ritmo de la ciudad sea de semejante lentitud en todo. Por omisión o por consentimiento. Una lentitud llamativa por no decir sonrojante. De vergüenza, vamos.

Vamos a los datos. La actividad militar en los terrenos de Tablada terminó el 18 de mayo de 1990. ¿Cuándo? Sí, lector. Dentro pocas semanas, poco después de finalizar la Feria de Abril de este año, habrán pasado veintisiete años, 27, y seguimos sin actuar. La propuesta que más consenso ciudadano y político ha conseguido en todos estos años es que Tablada sea un espacio libre sin edificar. Una estupenda solución. Porque así se consiguen los objetivos sin hacer nada. Si se mantiene como está, vacante que no libre, pues ya está, resuelto. Lo lamento, pero no es tan fácil. Conviene recordar que la superficie de Tablada es de trescientas sesenta hectáreas. Es decir algo mayor que el espacio que ocupó toda la Expo 92 y mayor también que el casco histórico. Y esas hectáreas no son homogéneas. La mayor parte es la explanada de la base aérea. Plana y rala. Una pequeña parte de parque de ribera sobre el río, frente a Gelves. Una zona arbolada cerca de la Punta del Verde, con aves. Una gran parte de su superficie es inundable al día de hoy. Y aún existen actividades insalubres para la ciudad. Por no entrar en mucho más detalle, para no cansar. Naturalmente, a lo largo de tantos años, ha habido varias propuestas. Delimitar las zonas protegidas y de interés de flora y fauna y el resto urbanizarlo. Se llegó a hablar de una ciudad modelo. Buenos arquitectos y urbanistas hay en Sevilla desde luego, para haberla diseñado. Trasladar la Feria. Instalaciones de ocio. Y hacer un parque de carácter metropolitano. Pero todo eso hay que hacerlo. Planificarlo, diseñarlo, plantarlo, mantenerlo y cuidarlo.

Mi interés en todo esto no es defender una u otra opción, ya sea en Tablada, la red del Metro, la Cartuja o las orillas del río, etcétera. Claro que tengo una opinión al respecto, pero es personal. Lo que es verdaderamente grave a nivel general de Sevilla es nuestra lentitud para pensar, para decidir y mucho más para hacer. Aunque moleste a nuestra vanidad sevillana, la historia de nuestra involución está planteada si no actuamos. Las cifras de habitantes lo dicen.