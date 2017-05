Taxi, Uber, Cabify

Si un aficionado de un equipo de fútbol es un canalla, no es justo elevar su anecdótica condición de mala persona a categoría, y considerar canalla a toda la afición de ese club. Podría sentirme mucho más cercano a un peine o a una encina doblada que a muchos sujetos vociferantes, agresivos, soeces y abusivos que han estado a pocos metros de mí viendo un partido. Sucede a veces que el núcleo impresentable de hinchas no es tan minoritario, y ya la cosa no es tan anecdótica. Entonces es plausible deducir que ni los regidores del club ni el resto de seguidores tienen demasiado problema en convivir con los indeseables. O que el miedo impera. Es el caso del servicio de taxi de ciertos aeropuertos, como el de Sevilla, en el que auténticas mafias se arrogan el derecho exclusivo al servicio de transporte en coche, no pocas veces abusando en precio -tangando- o agrediendo a gente u otros vehículos, y empuercan al resto de los taxistas (quienes suelen abominar de la gentuza de su misma profesión, y callan si no quieren ser agredidos; lo son con frecuencia, por cierto). Los negligentes equivalentes a los directivos del club apestado por matones son los gobernantes municipales que pegan el culo a la pared ante el conflicto. Y no cortan de raíz el abuso de la mafia que rocía ácido en los coches de Cabify o amedrenta o agrede a sus conductores (bien vestidos, amables, que conducen coches impolutos con radio -o silencio- a elegir, botellitas de agua mineral, a precio fijo).

Esto es extrapolable a otros modelos de negocio de transporte personal. La tecnología digital, internet y las redes sociales han hecho posible el surgimiento de competidores innovadores, en muchos casos más flexibles y económicos y de mayor calidad de servicio, o enfocados en colectivos concretos. Es el caso de Blablacar, una plataforma que usan nuestros hijos continuamente, mediante la cual alguien que lleva asientos libres en su vehículo ofrece esas plazas a módico precio a quienes pueda interesar el mismo trayecto. Los beneficios mutuos son claros: unos viajan barato, otros se pagan la gasolina, Blablacar coge su comisión. Y si alguien va de espabilado, agresivo o sucio será denunciado en la plataforma digital por los clientes, y si se confirma o reitera su actitud, no podrá ofrecer o solicitar los servicios de Blablacar nunca más. Es sólo un ejemplo. Hay más, se consolidarán o no, evolucionarán rápido, se adaptarán por fuerza o desaparecerán del mercado: dejarán en fuera de juego a los servicios tradicionales, que sufrirán para estar la altura competitiva.

Es el caso de Uber, empresa de origen estadounidense, también una red de transporte que a través de su aplicación móvil conecta a los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su app. Ofrecen un servicio de transporte a particulares, no colectiva sino privadamente. Uber es una seria amenaza para los taxistas tradicionales. La cosa se mueve: el taxi es un servicio público con licencias y obligaciones y, por ejemplo, en Barcelona el sector tradicional está en pie de guerra contra Uber, el nuevo competidor de enorme flexibilidad que quiere jugar en el partido sin obligarse a cumplir las mismas exigencias administrativas que el taxi de toda la vida, proveyendo de una excelente relación servicio-precio a los pasajeros. Esta semana, el Abogado General de la Unión Europea ha dado la razón a los taxistas y dictaminado que Uber es una empresa de transporte que necesita licencia, y no un mero intermediario entre personas (es de cajón, dicho sea de paso; no parece justo). Los tiempos y las formas de competencia cambian vertiginosamente, los sectores se redefinen: al taxi, la estiba portuaria y no pocas otras actividades y profesiones no las va a conocer ni la madre que las parió en pocos años.