'Tendencia' a la baja

Que Vicky hace el programa sin guión no es difícil de creer. El miércoles arrancaba en Ten el magacín de tarde de Martín Berrocal, un batiburrillo de #Tendencias, entrevistas, consejos y confesiones de la diseñadora metida a presentadora a la que no le da miedo nada. También me lo creo. Pero la falta de bagaje profesional se nota. Vicky da muy bien en cámara, es guapa y encantadora... pero le falta bastante para ser presentadora. Como colaboradora, en aquel Channel nº4, en la incipiente Cuatro, pase -de hecho, ella misma compara su nuevo programa con aquel en el que participó y le fue genial-, pero presentar, no es lo suyo. Sus diseños son un diez, sus empresas marchan viento en popa y, no contenta con esto, nos sorprende dando el salto a la televisión. Ahí está el batacazo, aunque a la audiencia, de momento, le llama la atención. A ver cuánto dura.

A sus 44 años, la sevillana puede sentirse orgullosa de haber hecho de todo; desde representante de toreros a cantante y bloguera, hasta convertirse en una diseñadora de referencia entre las it girls. Faceta ésta que cultiva con éxito, pues acaba de lanzar una línea de gafas de sol y otra de calzado. Pero #Tendencias no va a ponerse de moda precisamente. La tendencia, ojalá me equivoque, será a la baja. A Vicky le falta naturalidad y le sobra autoestima; eso de hablar en tercera persona siempre, no dice demasiado de su cercanía ni de su humildad. En la rueda de prensa de presentación de la nueva programación de Ten, fue la única que se salió del tiesto marchándose a los pocos minutos. Fue para proteger una exclusiva. Aiiinsss. Su ya compañera de canal, Carolina Ferre, la excusaba. Ferre, seguro, lo hará mucho mejor, porque se dedica a lo suyo.

Y eso que en #Tendencias se ha rodeado de un magnífico grupo de colaboradores, como Antonio Sánchez Casado, Arancha de Benito, Mariola Orellana, Isasa Weis y Almudena del Pozo, entre otros muchos. La invitada famosa del primer día fue Mar Saura; otro lujazo, aunque sólo sea porque la celebritie no suele prodigarse demasiado en los medios. Todo lo que le rodea es perfecto, lo único que chirría es la propia Vicky. Habla de temas que entiende, eso es cierto, pero le falta dar profundidad a las conversaciones, dar cancha a los colaboradores, convertir ese saloncito en algo creíble, en algo que de verdad enganche al espectador.

Ten apuesta por el bombo y platillo con Vicky. También por la profesionalidad de Carolina Ferre. A ver cómo le sale la jugada. De momento no vemos nada que sorprenda, ni "revolución" -como anunciaba el canal-, ni nada nuevo bajo el foco. Vicky es Vicky. Vicky no da más de sí.