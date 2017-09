Transporte público para la igualdad

El transporte público es uno de los indicativos de calidad de vida en una ciudad. Si es cómodo, accesible, fácil de utilizar y te lleva con facilidad a cualquier parte, es que estás en una ciudad vivible. ¡Cómo me gusta una ciudad bien densa y compacta!. Poder ir caminando por aceras a cualquier parte. Londres como paradigma. Sin abandonar el transporte público puedes llegar hasta el último confín de su área metropolitana. Alguna vez he pasado una temporada en Londres, más allá de Richmond, a unos quince kilómetros del centro. Autobuses, metro y trenes te comunicaban con cualquier parte. Eso sí, una hora y pico de media. Pero exacto. Con tablillas de horario en cualquier parada de autobús en medio del campo. No me extraña que atenten una y otra vez contra el Metro de Londres. Es el auténtico soporte vital de la ciudad. Bien sea en la realidad o como metáfora en las películas de James Bond, como Skyfall.

En los últimos años la desigualdad en la población ha crecido. Y en la Administración municipal siempre está la duda de cómo invertir mejor los escasos recursos de que dispone una ciudad para corregir esa quiebra en la convivencia que supone la extrema desigualdad. ¿Se debe invertir más en los barrios que en el centro de la ciudad?. ¿Cómo hacerlo? Sobre el papel, todos los españoles tenemos los mismos derechos. Derecho a la sanidad gratis universal. A la educación gratis para todos. Acceso a la vivienda. Pero qué diferencia vivir en una ciudad con buen transporte público a hacerlo en otra que no lo tiene. Por eso creo que invertir en transporte público es la mejor fórmula de hacer que una ciudad funcione igualitariamente. Porque a los hospitales hay que llegar con facilidad. Y a las escuelas y colegios también.

"Una ciudad avanzada no es aquella en la que incluso los pobres tiene auto, sino aquella en la que hasta los ricos utilizan el transporte público". Esta conocida frase de Enrique Peñalosa, antiguo alcalde de Bogotá, resuena en los oídos de cualquier administrador público. La verdad es que hace pensar. La idea esencial que plantea es que la movilidad en las ciudades es una cuestión de igualdad, de equidad. Y que la igualdad en movilidad urbana se basa en una eficiente infraestructura de opciones de transporte, empezando por las aceras para el peatón, los carriles bici, carriles para autobuses públicos. Metro y Cercanías. Les aseguro que si se paran a pensar comprobarán que la mayoría de los desafíos de la ciudad en los próximos años: ahorro energético, equipamientos de salud, educación y cultura al alcance de todos, etcétera, tienen más fácil solución en una ciudad bien comunicada. Y resultará más barato y eficaz cuanto más compacta sea la ciudad.

Mejor barrios que urbanizaciones. Si creemos que la calidad de vida está en las urbanizaciones de la periferia, hemos fracasado. Hemos desertado de la ciudad. Si porque vivan ustedes en una urbanización del Aljarafe y dispongan de dos o tres autos por familia creen que no les conciernen estas reflexiones, creo que están equivocados. Lo pagan de otra manera. Piensen.