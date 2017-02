Trump, contra la UE... y el español

Si nos fiamos de sus promesas electorales y reparamos en sus primeros movimientos como presidente, nadie en este continente y en este país debería estar tranquilo con Trump: Europa le sobra, ha olido su sangre institucional. El Viejo Continente es, de repente, el enemigo comercial y geopolítico. Especialista que es en divorcios, y no menos en veletazos ideológicos y empresariales, Trump se erige en CEO (director general) de la Casa Blanca Ltd., y repudia al tradicional aliado europeo, o eso debemos concluir de sus palabras y sus actos. El posible abandono de la Unión Europea por parte de Gran Bretaña, o Brexit, es para el histriónico rey del farmatint y el sildenafilo una oportunidad de renovar la alianza materno filial con un Reino Unido tocado también de nacionalpopulismo. Harían un tándem sincronizado y prometedor: intenso gasto público y proteccionismo industrial y comercial en Estados Unidos, conectado con una enorme delegación financiera y paraíso fiscal en forma de isla en Europa -la isla que vio nacer a los mejores corsarios- que sería un corrosivo permanente para las opciones de inversión y financiación comunitarias. La USA Commomwealth. En otro giro copernicano, Rusia y Estados Unidos -vaya par de gemelos: Putin y Trump- están dispuestos a no pisarse las mangueras respectivas. Se acercan. Tender la mano al tradicional enemigo desde la Segunda Guerra Mundial va unido a la amenaza de Trump de dinamitar la OTAN. Es para echarse a temblar. Si en Francia gana Le Pen con la fuerza de los benditos votos, cosa no improbable, la disgregación comunitaria estará servida. A una España azotada por la corrupción catalana sobre la que un 13 Rue del Percebe nacionalista ha expelido tinta de calamar independentista, quedarse huérfana de Europa le supondría un puñado de sal en una herida abierta. Perder madre e hija de un golpe. ¿Exagerado?

Hay otras amenazas más intangibles, pero no menos inquietantes, como la que se hizo corpórea la semana pasada, cuando el gran elefante en la cacharrería global ordenó retirar de la web de la Casa Blanca el idioma español. Su hispanofobia no sólo afecta a México y otros países hispanoparlantes; en otra medida también nos afecta a nosotros. El español es la segunda lengua más hablada en EEUU, y es el activo intangible mayor que tiene España, está muy vivo y pujante. Si hay algún arma de construcción de la nación mediante el recurso a la epidermis y a la vena carótida, ése es el idioma. Empujar a la marginalidad a una lengua que hablan 400 millones de personas debería no ya movernos al asco y la defensa ante un sujeto tan peligroso, sino darnos miedo. Para reaccionar, mucho mejor el miedo que permanecer ajenos y pasivos.

Sin embargo, no pocos intelectuales autoadscritos al credo liberal (a la española; o sea, donde tal visión está trufada de neocons, muchos con un salario público o que viven de lo público) ven este panorama con un relativismo condescendiente: "por favor, no comparen con otras figuras siniestras de la historia de la infamia humana"; "a fin de cuenta es lo que los americanos han querido", etc. Hemos llegado a leer que la emergencia de un empresario metido a político -un grave peligro, ya lo vemos de nuevo-es culpa de... ¡de Obama! Porque, no se lo pierdan, se leen cosas de este corte: "Si este tipo de dudosos orígenes, ese antipatriota que ha apestado el Despacho Oval durante ocho años -con grandes éxitos económicos en plena crisis- no hubiera intentado dinamitar todos los principios y valores estadounidenses, no habría pasado esto". La culpa es del negro. Parafraseando a Diógenes de Sínope, su amor por su perro y su desafecto humano, cuanto más conozco a la gente ilustrada, más me gusta el fútbol.