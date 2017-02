Trump toca los bemoles digitales

Cacarea Trump una mentira: América está en peligro, ha declinado en los últimos años. Un dato refuta su falacia: en la última década, Estados Unidos ha reafirmado de manera incontestable la primacía mundial de sus empresas. De las cien corporaciones con mayor valor del planeta, más de la mitad son estadounidenses. Si usamos el indicador más reconocido -su valor en el mercado-, las once primeras nacieron y radican allí. Si enfocamos un poco más, de la una a la diez, cinco son "tecnológicas". Las tres primeras -Apple, Google y Microsoft- también lo son. Esta clasificación de abrumadora mayoría yanqui no ha empeorado en los mandatos de Obama, sino todo lo contrario (pueden ver, por ejemplo, la evolución del ranking que publica Economipedia). Si algo se le puede achacar al país en estos ocho últimos años no es un algo económico, sino imputaciones ideológicas o irracionales, y desechemos con candidez el nacionalismo o el racismo.

En la última década, las grandes tecnológicas que acaparan más beneficios, rentabilidad, poder mundial -sin armas convencionales ni nada de eso- y actividades se han mostrado ante la opinión pública con marcada superioridad: "Somos lo más parecido a Dios omnipotente en la Tierra, diríase que somos sus enviados". Si los envió el Todopoderoso, bien han sabido aprovechar la encomienda, vive Él que sí. En su otro mundo, su muy creativo personal de élite va desenfadadamente ataviado bajo el sol californiano, ajeno al mundanal ruido. Los habitantes del Shangri-La digital nada querían saber de la política. Estaban por encima de ella. Pero Trump les ha tocado los bemoles. Y han saltado. Valga un ejemplo: entre los manifestantes del aeropuerto de San Francisco contra la política de inmigración que quiere imponer el nuevo presidente se encontraba uno de los fundadores de Google y actual presidente de su empresa holding (Alphabet Inc.), Sergey Brin. Nacido en Rusia, a sus 43 añitos, apostaría a que Brin llevaba más de 20 sin manifestarse.

Las tecnológicas están instaladas en lugares de mayoría demócrata, podría decirse que son liberales a la anglosajona (o sea, liberales). La brecha entre la llamada América profunda y la costera se ha agrandado. Y ha producido situaciones grotescas o impensables hace apenas cinco años, como la arribada de Trump a la Casa Blanca. Dicen que en California surge un independentismo incipiente. Como recordaba Carlos Colón en estas páginas el jueves (Trump contra la inteligencia), Apple, Ebay, Facebook o la propia Google han sido creadas por hijos o nietos de ucranianos, rusos, brasileños, polacos o, como Steve Jobs, sirios (a quienes Trump quiere prohibir la entrada). Por cierto, la mayoría es de origen judío, lo cual hace más improbable el entendimiento entre el aceite de Trump y el agua de las compañías del XXI. Los inmigrantes son esenciales para estas empresas. No ya los que vienen huyendo de la violencia y la miseria, dispuestos a ocupar cualquier puesto de trabajo que un wasp o un italoamericano no desempeñaría, sino los que ocuparán empleos altamente cualificados y retribuidos, con enormes posibilidades de promoción. Sundar Pichai, de la quinta del citado Brin, es el gran jefe indio de Google. Mejor, gran jefe hindú: fue fichado al terminar sus estudios en Bengala.

Seguro que Trump tiene la solución. Ya se la adelantamos: "Aquí en los USA, tieso, ni medio. Con las razas inferiores o peligrosas haremos la vista gorda sólo sin son gente de primera categoría". A ver hasta dónde llega la incursión de las tech en la política. Y su compromiso contra la discriminación.