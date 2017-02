Pablo Iglesias nació gracias a la televisión y a ella se debe, como Trump. Sin pantallas (y sin altavoces en las redes) no serían nada, como las sábanas para los macarras de la moral de Serrat. Son fantasmas audiovisuales que hablan mucho y dicen poco. Cuando hacen algo es para cabrear a los sensatos. Sin demagogia y sin frases de chistera no sabrían liderar. Desprecian los símbolos y los sentimientos que nos unen porque lo que les gustaría en uncirnos en el yugo del pensamiento único: qué es lo que hay que decir y cuál es la opinión verdadera. Sin La Sexta Pablo Iglesias no llegaría tan ufano a Vista Alegre y por eso no podía renunciar a su presencia en La Sexta Noche este sábado, aunque fuera grabado y criticando a sus némesis ausentes. Muy de Pablo. Lo de grabar la entrevista mientras el barbado líder vestía de esmoquin en la gala de los Goya era una triquiñuela entre el fundador de Podemos y la cadena que inventó su protagonismo. La Sexta Noche presume de ser un programa en directo y en ningún momento informaron de la peculiaridad en diferido de su entrevistado estelar, que mientras lo enfocaban en una parte lo estaban haciendo en la pública. La gente se hacía un lío. Incluso daba miedito ¿Se habría buscado Iglesias un doble como Franco en Espérame en el cielo?

No, Iñaki López, con la boca pequeña, reconocía en las redes sociales que aquello estaba grabado. Ya sabemos que en La Sexta siempre están haciendo "más periodismo", aunque a veces con una complacencia y un poso de sospecha que enmohece la marca verde del número 6. Sin la indignación La Sexta no es para tanto. Siguen haciendo un labor loable de denuncia y todavía nos quedan, lamentablemente, mucha corrupción por destapar. La soberbia y las amenazas suelen ser las pistas para saber dónde están los desodorantes. Ya nos conocemos todos por aquí.

Pablo Iglesias, atenazado por un ego descomunal, le conocemos por su revés y comienza a ser más problema que solución. Es un programa sudado, entre la renovación o la cancelación.