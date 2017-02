Urbanismo sostenible

Recientemente en El Puerto de Santa María se ha presentado un importante proyecto de Enoturismo recuperando el Patrimonio Arquitectónico Bodeguero de la ciudad y dotándolo de nuevos usos. Es sin duda un magnífico ejemplo de buenas prácticas en la conservación de un conjunto histórico de singular belleza. Es por este motivo por el cual me gustaría transmitirles algunas ideas y generar cierto debate acerca de la incidencia del Urbanismo en nuestra actividad turística. Es más que evidente que una de las principales motivaciones a la hora de realizar un viaje es conocer ciudades, monumentos, museos o centros de ocio de nuevo diseño. Está claro que un buen desarrollo urbanístico sostenible es necesario para el crecimiento de nuestra sociedad pero sin duda lo es más para el crecimiento y mejora de nuestros destinos turísticos.

Agua pasada no mueve molino con lo que no incidiré en los destrozos que el mal urbanismo hizo en todo nuestro litoral pero soy de la opinión que todavía estamos a tiempo de reconducir situaciones que si no se abordan ahora lamentaremos en un futuro presente. Aún quedan en nuestras costas espacios naturales de extraordinaria belleza y valor ambiental que gestionados de manera adecuada pueden encontrar un equilibrio entre conservación y puesta en valor como destinos turísticos. Por su puesto hace falta mucha voluntad política, técnicos que colaboren y vigilancia por parte de las administraciones que se cumple con todas las normativas establecidas.

No sólo nuestras costas están en peligro sino que nuestras ciudades se encuentran en una situación todavía más delicada en la que sin regulación y a la espera de aprobación de Planes Urbanísticos específicos los edificios y espacios que en el pasado estuvieron destinados a usos industriales o de otro tipo hoy no pueden ser reconvertidos y mueren poco a poco dejando una imagen pobre, triste y decadente de nuestros cascos históricos. Una situación que perjudica gravemente la imagen turística de nuestros municipios y que necesita de una solución urgente antes de que finalmente todo se derrumbe y hayamos perdido nuestra identidad, nuestra historia y nuestro futuro como destino de calidad. Ojala las diferentes administraciones comprendan la importancia que tiene el Urbanismo como palanca para la dinamización de nuestras ciudades y su influencia directa en la generación de riqueza y por favor permitan que locales y visitantes disfrutemos de la Ciudad Deseada.