Veinticinco años después

El próximo jueves se cumplen veinticinco años de la inauguración de la Expo. Porque en Sevilla, cuando hablamos de la Exposición nos referimos a la Exposición Iberoamericana de 1929. La Exposición Universal de 1992 es solamente la Expo. Y no es poco.

Ahora, en estos días previos, un grupo de jóvenes profesionales, a título personal y con la responsabilidad que les da su propio esfuerzo y la seguridad de que lo que hacen merece la pena, se afanan en ultimar la exposición conmemorativa del importante acontecimiento. Y hoy como entonces, en las horas de la Semana Santa, mientras la ciudad ha estado centrada en protagonizar o contemplar las procesiones de nuestras cofradías, este grupo comprometido con su tarea ha dedicado todo su esfuerzo a tenerlo todo dispuesto. Es una sensación conocida. En aquel abril de 1992, con más o menos su edad, muchos nos empeñábamos en que todo estuviera listo para recibir al mundo. Les deseo mucha suerte en su empeño. Se lo merecen.

Su principal objetivo es que las nuevas generaciones conozcan bien la Expo, su gestación, la celebración y su desarrollo posterior. Y que una vez conocidos los detalles de la Expo, todos los visitantes de la exposición la quieran como ellos mismos. Muchas gracias de antemano a todos ellos y las empresas e instituciones, no muchas, que les han prestado apoyo.

No puedo evitar que me atrape la nostalgia de lo vivido aquellos años porque, para muchos de nosotros, los preparativos de la Expo duraron años. Años que no fueron fáciles. Y que si se visitan las hemerotecas locales de los años 1988 y siguientes, podemos comprobar hasta qué punto estábamos rodeados de escepticismo, distancia y, por qué no decirlo, frialdad, cuando no de cierta hostilidad.

La fiesta de presentación de la mascota de la Expo en la Plaza de España, el 22 de abril de 1989, fue un esfuerzo gigantesco de un extenso grupo de empresas, técnicos y artistas de toda España y Europa, encabezado por un grupo de sevillanos. Algunas de las tecnologías era la primera vez que se utilizaban. Un espectáculo masivamente acogido con aplausos por los sevillanos, que entrelazaba el mejor y mayor símbolo de la Exposición de 1929 con el todavía futuro de la Expo 92.

Un diario local, en un intento de negar arraigo a la Expo en Sevilla, citaba en portada a todos los profesionales de fuera de Sevilla que participaban en el espectáculo y a ninguno de los sevillanos, que fuimos muchos y en múltiples campos, desde la producción, la dirección artística, los equipos especializados y hasta atornillando estructuras y cableando altavoces. Creo que algunos equivocaron el tiro. Ya ese día se vio que el apoyo de los sevillanos a la Expo era incondicional y se volvió a comprobar aún más en la jornada de puertas abiertas un año antes justo de la inauguración. Por eso, cuando veo el esfuerzo de los responsables de la exposición conmemorativa, que titulan "Un éxito de todos. Del sueño a la realidad", no puedo menos que pedir a todos los sevillanos, los que conocimos la Expo y los que la quieren conocer, que vayamos a visitarla masivamente.