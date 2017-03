La regeneración de una plaza, la peatonalización de una calle o el mero ensanchamiento de una acera provocan a su modo y medida una recuperación del espacio público: más metros cuadrados donde poder caminar, transitar, jugar, estar.

Más aún si esa plaza, esa calle o esa acera forman parte de una ciudad de clima mediterráneo (pongamos que hablamos de Sevilla), en la que los espacios públicos adquieren una dimensión social compartida de intenso disfrute durante prácticamente los 365 días del año.

Algo no va bien, por tanto, si ese espacio que se ha ganado para los ciudadanos -y que se ha revalorizado, no sólo en términos económicos o patrimoniales- acaba siendo privatizado por la vía de los hechos, algo de lo que se encarga la ocupación desproporcionada de veladores y otros elementos como postaleros, señaladores, separadores, sombrillas, etcétera.

Algo va mal si a esta invasión autorizada se le añade la complicidad de algunos gobiernos municipales que relajan su función inspectora con el ánimo, dicen, de evitar abusos y las licencias se conceden con el único criterio de la disponibilidad de metros cuadrados libres. Tan mal que el modelo de ciudad que se estaría generando podría asimilarse al de un gran comedor urbano.

Algo va peor aún si, además, ese sobredimensionamiento excesivo se da en un área de alto valor patrimonial, provocando un efecto llamada a la hostelería franquiciada (mucho más ágil en sus movimientos de localización y deslocalización, de generación y destrucción de empleo, de aperturas y cierres) para terminar ocupando los sitios más estratégicos.

Tan mal entonces que empieza a importar poco -o nada- la degradación del paisaje urbano, la colisión con usos alternativos del espacio, la difícil movilidad y, por el contrario, empieza a importar mucho -casi únicamente- llenar la buchaca, aunque sea a costa de vulgarizar y banalizar un casco antiguo con sus propias señas de identidad.

Lamentablemente, esta situación ocurre en muchos centros históricos de ciudades de nuestro entorno. También en Sevilla, aunque con este proceso de estandarización, resulta a veces difícil discernir si estamos en Sevilla, en Benidorm o en Pozuelo de Alarcón.

Llegados a este punto, tenemos muy pocas opciones, apenas dos: o continuamos con esta estrategia suicida, que más pronto que tarde pasará factura a la ciudad, o intentamos frenarla, reordenando y recuperando espacios, aplicando un poco de sentido común.

No nos hagamos trampas, seamos cautos y no nos alarmemos innecesariamente, por ejemplo, gritando que esa segunda opción, la de no matar a la gallina de los huevos de oro, supondría una masiva destrucción de empleo o una caída sustancial del número de turistas.

Quizás sería conveniente no pensar exclusivamente en clave turística, sino hacerlo también en las personas con movilidad reducida, para que puedan, pongamos por caso, acceder en igualdad de condiciones que el resto de las sevillanas y los sevillanos a ciertas calles del casco histórico, como pueda ser Mateos Gago. Algo que, hoy por hoy, les resulta totalmente imposible.

Quizás también convendría plantearnos si el aspecto que presenta la Avenida de la Constitución es el deseable: esa carrera de obstáculos en la que el peatón compite a diario con el tranvía, las bicicletas, los camareros y algunos elementos publicitarios dignos de destierro.

Quizás, por último, deberíamos plantearnos qué hemos hecho en la Campana, cruce céntrico de norte a sur y de este a oeste, por el que actualmente dan ganas de volver la cara y salir corriendo.

Hay que frenar esta tendencia maliciosa y la deriva tan perjudicial para la ciudad. Hagamos que el interés público no se someta al estrictamente privado, pues estaremos garantizando con ello que quien gane finalmente sea Sevilla.