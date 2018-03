Verde, verde

La familia de Cuéntame ya tiene un debate en antena para que nos hagamos una idea de cómo era la televisión de 1987, el nuevo programa de Canal Sur, Verde, blanca y verde. Como si no hubiésemos cambiado desde entonces, con un plató que recuerda al de Fin de siglo de Pablo Lizcano. Qué gran cameo haría Antonio Alcántara.

Es muy necesario un debate en prime time en Canal Sur, pero el que necesita no es este espacio de más de dos horas que no firma nadie, salvo ese rótulo que dice "Uncía Producción". Cuesta 43.000 euros por noche, dicen los sindicatos de la casa, y eso que todos los medios técnicos los pone la autonómica. Poco más podemos saber de un formato mohíno, que deambula a ritmo de perezoso y que hasta ahora ha tratado dos temas con oficialismo de perfil. Por un lado, la identidad andaluza, un asunto que no está ni de lejos entre las preocupaciones de la gente; y por otro, el machismo, ante la cercanía del 8 de marzo y programado con cierta intención de presentar a la nueva delegada de Igualdad de la RTVA, Inés Alba. Canal Sur era hasta ahora un nido de machistas y no nos habíamos enterado. Aunque en pantalla tan sólo hemos visto a uno.

Entre Joaquín Leguina, Iñaki Gabilondo grabado con un cebo anunciándolo como si estuviera en Aquí hay tomate, y sin presencias incómodas para la Junta, la audiencia andaluza escapó de este verde y gris programa que vieron 100.000 espectadores, un 3,4% de los que estaban el lunes en el sofá. Por comparar, la telenovela turca Fatmagül, en Nova, la ven a diario más del doble de andaluces.

Falta mordiente y falta verosimilitud (es decir, ganas de interesar, de congregar). En Canal Sur hace falta un debate. Pero que hable del atraso (o no, quién sabe) de Andalucía; que hable de las pensiones, de los colegios, de los servicios públicos, del futuro. Para el lunes que viene esperamos oír con más colmillo qué sucede con la relación entre andaluces y catalanes. A ver si hay por ahí algún enmascarado junto a Paco Lobatón para ayudarle.