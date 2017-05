Hay programas que en verdad no ve nadie. Le pasaba a Ten dencias, el amable lifestyle magacín que presentaba Vicky Martín Berrocal en Ten y que terminó su andadura este viernes, tras 29 entregas. Lo veía un 0,3% del público de la tarde, un 0,2%, incluso un 0,08%... Invisible literalmente. La TDT es más ancha de lo que parece cuando internet es infinito y hay contenidos en estos tiempos que caen en la total indiferencia y en el olvido (auténtico) de la audiencia. Es lo que ocurre con tantos espacios de las locales. El público no pierde el tiempo en cosas que no le interesan, aunque tal vez sean cosas interesantes. Si La 1, con esos formatos tan malos como Centro médico u Hora punta, no tiene programas de 0,3% es porque aún cuenta con la inercia de los hábitos y el número 1 en los mandos.

Ten, la cadena del grupo Secuoya, nació hace un año, dentro de las últimas concesiones del Gobierno. Disfrutar de una licencia no garantiza que se tenga ya la visibilidad garantizada. Los canales son juguetes caros y llenar las horas con contenidos es un reto endemoniado. Sin un modelo definido, escorada hasta saber qué remoto número en el televisor, Ten ha desaprovechado estos primeros meses de emisiones. La cadena que todavía muchos desconocerán ha brindado contenidos extranjeros clonados de otras parrillas, mini-informativos visuales sin mordiente y algún que otro estreno propio como la cámara oculta sin gracia de Sígueme el rollo con Sara Escudero. Lo de Ten dencias parecía el paso para aspirar a una programación de corte generalista, buscando ser alternativa.

No ha habido paciencia y en poco más de un mes Vicky Martín Berrocal se ha quedado sin programa después de varias semanas sin público. Esto era un encuentro de amigos que no chirriaba y que no destacaba, pero que hubiera contribuido a acercar espectadores a un canal tan perdido. Secuoya estará reservando presupuesto para intentarlo de otra manera. Eso de hacer televisión es difícil. Y alcanzar notoriedad desde cero, sin ser chabacano, imposible.