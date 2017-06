Viernes negro, decepcionante, para quienes tienen a los políticos en un pedestal. Tanto el Reino Unido como Cataluña sufren las consecuencias de contar con jefes de Gobierno que, en su inmensa vanidad, en su arrogancia, han sido incapaces de valorar las consecuencias de las decisiones que iban a acometer.

Theresa May no soportaba ser primera ministra por dedazo, no por haber ganado elecciones. La señaló Cameron como sucesora después de la torpeza de convocar un referéndum innecesario sobre la continuidad en la UE. La premier británica ha dañado seriamente su carrera política aunque se empeñará en seguir en el 10 de Downing Street, y negociará en Bruselas en peores condiciones que antes de las elecciones, porque los dirigentes de la UE saben hoy que sus apoyos son manifiestamente mejorables y su futuro político no es nada seguro.

Puigdemont se encuentra en una situación mucho peor, con un nuevo órdago sin cartas. La respuesta al referéndum ilegal será letal para el presidente de la Generalitat y para su partido. El anuncio de la fecha y pregunta solo puede calificarse como ridículo. Porque es ridículo que todo un gobernante tenga que anunciar algo que no puede convocar porque, si lo hace, quedará automáticamente inhabilitado para seguir ejerciendo sus funciones.

No tuvo buen maestro Puigdemont en Artur Mas, que convocó unas elecciones para potenciar su mayoría y salió escaldado, como le ha ocurrido a May. Mas se encuentra inhabilitado por firmar una convocatoria de referéndum ilegal, por eso Puigdemont no quiere firmar nada , ha visto las orejas al lobo.

Este siglo no está dando grandes políticos, aunque lo hubo en el siglo XX. Mucha tecnología, muchas redes sociales para llegar a donde nunca llegaba nadie, y muchos avances en materia de comunicación no lo son todo. Algún día los ciudadanos comprenderán que no pueden seguir dando su confianza a personajes de medio pelo.