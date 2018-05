Vinoble 2018

El calendario de actividades para un foodie, que es como llaman ahora a los que nos motiva comer y beber con cierto criterio, está cada vez más apretado. No salimos de una feria para llegar a una muestra pasando por una cata y terminado con un taller de experiencias... vamos que es un no parar. Tanto es así que yo tengo un amigo en Facebook que parece campeón del mundo en coleccionar fotos de platos y botellas; y la verdad es que me tiene preocupado porque en vez de Paco le vamos a tener que llamar solo Pacomer y nada más. Aun así, consciente de su capacidad y entrega por esto de la buena mesa, he querido recordarle con tiempo que este año se celebrará Vinoble del 3 al 5 de junio en el Alcázar de la bella ciudad de Jerez de la Frontera.

Esta gala de los Oscars del vino reúne a los mejores productores de Generosos, Licorosos y Dulces especiales de todo el territorio y de otros puntos del Vinomundi conocidos o por conocer. Gracias al esfuerzo titánico de sus organizadores podremos disfrutar aprendiendo y degustando, porque si como decía Sarmiento "la letra, con sangre entra", con Oloroso no le quiero decir nada.

Por si acaso alguno de ustedes tuviera dudas en Vinoble tanto el contenido como el continente son extraordinarios. En esta edición contaremos con vinos procedentes de Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Canadá, Alemania y, como no podía ser de otra manera, grandes y pequeñas bodegas de nuestra tierra serán también protagonistas de esta destacada cita.

El otro gran protagonista del certamen es el Alcázar que volverá a servir de escenario para que los mejores vinos suban a escena. Tanto es así que incluso está planificado un concierto en el que combinarán rock and roll y vinos de Jerez; hasta ahora el flamenco había sido nuestro compañero de viaje habitual, pero tal vez esta nueva iniciativa llamada #SherryontheRock permita hacer llegar a los jóvenes un mensaje de proximidad y confianza para que "abandonen bebidas insípidas" y se concentren en el Jerez.

Ahora que aún estamos a tiempo les animo a visitar vinoble.org para descubrir las diferentes posibilidades que ofrece a los visitantes esta maravillosa convención internacional de amantes del vino. Organicen sus agendas, reserven con tiempo los mejores alojamientos, organicen visitas a bodegas y compartan con sus amigos en las redes sociales, pero sobre todo no dejen pasar la oportunidad de venir a vivir una experiencia vital en la tierra del vino.