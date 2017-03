Otra de inmigrantes. Pero esta vez en lugar de trasladarse a la isla de Lesbos, con Joan Manuel Serrat incluido en la expedición, el equipo de Andreu Buenafuente viajó a Manchester, con el fin de conocer la realidad de los jóvenes que marcharon allí a buscar el trabajo que no encontraban en nuestro país. Hace tres años Iciar Bollain hizo lo propio trasladándose a Edimburgo y rodando un largometraje documental titulado En tierra extraña. Lo paradójico es que lo produjo TVE. Se presentó con todos los honores en el Festival de San Sebastián. Estuve presente la noche de su bautizo en el cubo pequeño del Kursaal, y doy fe de la cerrada ovación que se llevó de parte del público que llenaba las gradas. El coloquio fue jugoso. La emoción durante el visionado, inevitable. Aunque no se trate, entiéndase, de un chantaje emocional en el que la directora te aprieta para que llores. Lo que no entiendo, lo que no entendemos, es que un trabajo tan atinado no haya sido exhibido en la ventana natural en donde debía verse: en La 1 o en La 2. A lo grande. Hay tantas cosas que no entendemos de la televisión pública actual, que esta es solamente una más. No hablamos de la serie La República¡Que esto es presente, puro documento contemporáneo!

El Late Motiv número 216 tuvo una edición especial titulada Volveremos, partiendo de los testimonios del libro de Noemí López Trujillo y Estefanía Vasconcellos. Rodada muy a la manera de Salvados. Conectando con una realidad social que nos es tan cercana. ¿Cuándo sería posible ver algo semejante en TVE, que el equipo de uno de sus programas haga lo propio? Mientras sus magacines estén a la altura de Hora punta queda claro que ni los oleremos.