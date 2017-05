William Baumol, in memóriam

El principal motivo por el que los tomates que comemos son cada vez más baratos y las entradas para el teatro o la ópera cada vez más caras reside en que en la producción y distribución de los primeros se produce de manera constante un aumento de la productividad, mientras que en los segundo no tiene lugar.

Representar una tragedia griega cuesta hoy, en términos de número de personas y horas trabajadas, prácticamente igual que hace 2.000 años. En la producción de tomates, sin embargo, hemos pasado de la plantación y recolección manuales, a sofisticados sistemas en donde muy pocos trabajadores intervienen. De esta forma, la productividad en el primer caso -incluyendo actores- no ha variado -aunque sí los salarios- mientras que lo ha hecho espectacularmente en todos los productos naturales y manufacturados.

Esta dualidad entre productos y sectores en donde se genera una alta productividad, frente a otros en los que no crece, se da en la práctica totalidad de sectores industriales y de servicios. Además, es un problema creciente en las economías, porque el sector servicios sigue aumentando su tamaño, mientras que el sector industrial se reduce. Es la llamada Enfermedad de Baumol o de los costes, porque no hay manera de curarla.

Es cierto que en algunos sectores de servicios, como la salud o la educación, la introducción de nuevas tecnologías -especialmente en salud-, logra aumentar la productividad, aunque sólo parcialmente, dado el creciente precio de los equipos y de los recientes tratamientos biomédicos.

Sobre estos temas, y otros cruciales para las modernas economías, investigó y realizó grandes avances William Baumol, economista fallecido los días pasados.

Otra de sus aportaciones fue el concepto de mercados contestables. Hay sectores en donde el tamaño de las empresas tiene que ser elevado por existir grandes economías de escala, de manera que no es eficiente que muchas pequeñas empresas presten servicios. El sector eléctrico es un ejemplo, aunque los avances tecnológicos permiten hoy reducir el tamaño óptimo de esas empresas. Estas investigaciones representaron un varapalo a la teoría neoclásica, que sólo contemplaba la competencia perfecta, con muchas empresas operando. Hay fallos del mercado que permiten que sólo unas pocas empresas operen en un sector.

Por último, junto a Joseph Schumpeter, Baumol ha sido el economista que mejor ha estudiado el papel clave que los emprendedores juegan para estimular el desarrollo económico. El desarrollo se explica por los incentivos que éstos tienen para utilizar nuevas tecnologías que permiten crear nuevos productos y empresas.

Will, como le llamaban sus amigos, me aceptó como investigador en el Centro de Emprendimiento e Innovación, en la Universidad de Nueva York. Me ofreció compartir su despacho y me orientó en la investigación que estaba realizando. El que un candidato permanente a conseguir el Nobel de Economía mostrara esa actitud me cohibió inicialmente. Pero su extraordinaria amabilidad y bonhomía me hizo sentir rápidamente como un miembro más del departamento.

Impartió clases de economía en Princeton y Nueva York toda su vida, pero también de escultura, en la que era un experto. Su espíritu renacentista le sobrevivirá.