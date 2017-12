Zoido no vio 'El acorazado Potemkin'

En el primero de los cinco episodios que componen El acorazado Potemkin, un grupo de marineros inician una revolución porque se niegan a comer la carne con gusanos que se sirve en el barco. No lo hacen por las duras condiciones de la vida militar, ni por la guerra ruso-japonesa en la que el buque estaba participando. No, los soldados se rebelan por la comida. Cierto es que es del año 1925, que es muda y que puede atragantarse más que la carne putrefacta que aparece en la pantalla, pero no hubiera estado de más que alguien en el Ministerio del Interior -¿por qué no el propio Juan Ignacio Zoido?- hubiera visto la película antes de elaborar el menú de Nochebuena que se les sirvió a los policías y guardias civiles destinados en Cataluña.

De nada sirve que el ministro anuncie una investigación interna cuando ha visto que Twitter se llena de fotos de platos que no se servirían ni en un comedor social. Imágenes en las que aparecen unos espaguetis en los que se enreda un único mejillón, unas croquetas y un bacalao que parecen fritos hace semanas y unos dulces de Navidad que estaban anunciados pero nunca llegaron. Un menú mucho peor que el de los hospitales y el de las cárceles, que en estos días especiales sirven al menos consomé y crema de marisco. Ni los detenidos comen peor que los policías en Cataluña, de los que nadie parece haberse preocupado. Los que estaban en el Piolín descubrieron gusanos en la ensalada, como los marineros del Potemkin. Interior retiró el Piolín, pero mantiene otro barco, el Rhapsody, que no es ningún crucero de lujo.

El menú navideño de los agentes revela una auténtica despreocupación del Gobierno por una tropa que lleva meses lejos de casa y se ve obligada a pasar las fiestas sin la compañía de su familia. Nada explica que se les sirviera un rancho tan cutre. La indignación entre los agentes es máxima. Al menos, ya saben que la Nochevieja la pasarán en casa.