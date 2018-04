Lo absurdo no interesa

últimamente los programas de humor fácil no encuentran su sitio en la televisión de nuestro país. El viernes se estrenó el nuevo programa de Cristina Pedroche. El primer especial del nuevo formato que conduce la presentadora en Antena 3 tenía como hilo conductor los cincuenta mejores momentos de humor en la historia de la televisión. Más de lo mismo. Nada nuevo que añadir a los programas que se emiten en las cadenas los fines de semana por las mañanas y que hacen un refrito de momentos que consideran desternillantes pero que no provocan las pretendidas carcajadas. En esta ocasión Atresmedia ha intentado cambiar la fórmula. En lugar de limitarse a emitir un video tras otro, en Top 50 ha contado con una presentadora y un grupo de colaboradores para comentarlos. Pero no ha sido suficiente.

La televisión funciona por ciclos. Hay etapas en las que están más de moda los concursos de preguntas y respuestas, otras en las que destacan los formatos de reportajes y hay momentos en los que los espectadores prefieren los talents shows. Y sin duda, esta no es la etapa del humor. Al menos no del humor absurdo. Otro ejemplo reciente es Dicho y hecho. Hace unas semanas La 1 estrenó el programa presentado por Anabel Alonso y José Corbacho. Aprovechando el tirón de que los dos habían participado en Masterchef Celebrity la pública les otorgó un formato en el que varios humoristas realizaban pruebas un tanto innecesarias. Tras ver los bajos datos de audiencia del primer programa, La 1 no le dio ni una oportunidad y lo relegó a la madrugada. Una muestra más de que aunque los presentadores tengan gancho y hagan bien su trabajo, la audiencia no está dispuesta a aguantar tonterías.

Ambos formatos se unen a la lista de programas y series de humor fácil que en los últimos años no han gustado a la audiencia. Entre ellos series como Gym Tony y La peluquería y programas como Aquí mando yo o El hombre de tu vida. En este último hasta José Mota, que en su día congregaba frente a la televisión a un gran número de espectadores, cansó a los televidentes. Todos estos son ejemplos de que es momento de dejar descansar el humor absurdo en televisión. El tiempo y la nostalgia son la única cura para que los géneros vuelvan a obtener los éxitos de antaño. En la actualidad hay demasiados temas absurdos. Es mejor elegir un humor más inteligente para reírse. Muestra de ello es la supervivencia de programas como El Intermedio en La Sexta o la recién y exitosa llegada de Wifileaks al canal #0 de Movistar+.