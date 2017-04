Al amateurismo le sobraba la a

Espero que don Héctor Horacio Scotta, un caballero de los pies a la cabeza que estos días visitó con su señora la ciudad que tanto amó perdiéndose por sus calles como cuando rompía redes con el cañón de su zapato derecho, no se marche de vuelta pensando que por aquí se desconfía de todos los argentinos.

Yo sólo lo haría (pudiéndose cambiar la r por la c) del que en verano entrenaba con el móvil en el bolsillo, por si lo llamaba quien dijimos -que lo llamaba-; del que pedía que el club corriera con todos los gastos de mate del extenso clan incluyendo en él a uno de Tolosa que es el que habla con más acento de Rosario; del que ponía a los futbolistas lesionados en manos de un chamán con menos papeles que una liebre, del que no contestaba ni a un "buenas tardes" si no sonaba a Río de la Plata o del que pidió un ordenador Mac de última generación para cada uno de los integrantes de su equipo.

Desconfiaría de quien se ha pasado el invierno abrigado hasta las cejas y las manos en los bolsillos en el trabajo -así fueron las únicas imágenes que se dejó tomar-, del que no mira a la cara a su interlocutor o del que, a diferencia de Quique Flores que al Espanyol le había dado la palabra de un hombre, ya rompió un precontrato firmado con otro club por el que ni siquiera apareció para venir aquí.

Hablar de fútbol de barrio cuando no le da la mínima opción a un canterano de ese equipo que ayer se entretenía en hacerle un set al Valladolid; hablar de escudo cuando es mejor citar a Batman y a Messi que a uno de los tuyos o no tener ni la menor curiosidad por saber qué argentinos hicieron historia aquí, como ese par de caballeros, Scotta y Bertoni, que le encargaron a Álvarez Duarte un Cristo para la Catedral de Buenos Aires.

Los puntos, y veremos si los objetivos, quedan, pero al amateurismo se le cayó la a. Seguro que la AFA desde el viernes ya conoce una de las cláusulas: poner el mate.