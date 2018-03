El amigo Timmermans

Frans Timmermans es un ex ministro de Exteriores holandés que ocupa la vicepresidencia primera de la Comisión Europea. Socialdemócrata, es uno de los hombres de más prestigio de la UE y amigo indiscutible de España.

En la causa independentista nos ha echado cables fundamentales para que las autoridades europeas tuvieran una visión sobre la cuestión catalana que iba más allá de la propaganda que tan eficazmente utilizó Romeva. Por ejemplo, cuando Puigdemont pedía diálogo y Juncker se apresuró a ofrecerse como mediador entre el Gobierno de Rajoy y el de la Generalitat, fue quien dijo al presidente de la Comisión que no se metiera en ese charco porque sería utilizado por los independentistas.

El vicepresidente ha hecho una defensa pública de España que demuestra que tienen razón los que se refieren a él como "el amigo Frans". Días atrás explicó ante un auditorio muy cualificado cuál es su idea sobre lo que ocurre en Cataluña y, además de didáctica, su intervención fue una incuestionable defensa de la ley , diciendo que la Comisión "no cuestiona la democracia española ni su defensa de los Derechos Humanos. Si no estás de acuerdo con las leyes puedes decirlo y protestar para que cambie pero dentro de formas democráticas. Si la infringes, no puedes criticar al juez por aplicar una ley democrática de un Estado de Derecho con una Constitución".

Las palabras de Timmermans deberían analizarlas los independentistas sin más argumentos para defender su proyecto que acusar a España de no ser un país democrático. No es cierto. Lo es. Y mal le iría a los españoles si su Gobierno, por cobardía, por evitar problemas con partidos que les hacen favores parlamentario, o por no tener a un sector de la opinión pública en contra, aceptara el chantaje de partidos nacionalistas e independentistas. Partidos expertos en presentarse como adalides de la defensa de los sueños de un porcentaje de sus ciudadanos, a los que importa poco los intereses de quienes no piensan igual.