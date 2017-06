De amor, bodas y escapadas estivales

Las revistas de esta semana agitan la coctelera con ingredientes para todos los gustos. Mientras unas, como Diez Minutos, prefieren seguir ahondando en el amor incondicional que le ha mostrado María Teresa Campos a su chico en su primera y última llamada a la isla, otras optan por centrarse en las primeras escapadas estivales de los famosos, como Semana y Hola, que abren con las fotos de Sara Carbonero en el Algarve portugués, donde la periodista ha pasado unos días de vacaciones con Iker y sus hijos. En una de las revistas posa sonriente con su pequeño Lucas en brazos, mientras que en la otra se la ve feliz nadando entre delfines junto a su pareja.

Otro asunto que se repite en todas las revistas es el nacimiento de la primera hija de Manuel Carrasco y Almudena Navalón, que posan sonrientes a la salida del hospital junto a la criatura, de la que todavía no se conoce el nombre. La boda de Víctor Valdés ocupa otro destacado en casi todas las revistas. El que fuera portero del Barça se ha casado este fin de semana con la madre de sus tres hijos después de diez años de relación, una boda que supone el pistoletazo de salida para la lista de futbolistas que pasarán por el altar antes de que termine junio (están pendientes las bodas de Marc Bartra, Morata y Messi).

La revista Lecturas sigue desmarcándose del resto, aunque esta vez no se centra en los presentadores de Telecinco sino en la madre de Jesús Janeiro, Carmen Bazán, que enseña su casa de la sierra gaditana y cuenta a todos que no está pasando por uno de sus mejores momentos, ya que recalca que sólo cobra una pensión de 487 euros y que de este dinero tiene que pagar la hipoteca. No obstante, deja claro que cuenta con el respaldo de sus hijos, para los que dice que cocina a diario. Lo que traerá cola, sobre todo en Telecinco, son sus declaraciones sobre su salida de Ambiciones, que según asegura, se produjo después de una discusión con su hijo Jesús al que no le sentó bien que su madre dijera que Belén Esteban había sido el amor de su vida.