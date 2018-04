Informe Semanal cumplió 45 años este sábado. Y desde el archivo de TVE nos obsequiaron con el primer programa, el del 31 de marzo de 1973. Claro, que tuvimos que estar ágiles de reflejos para verlo. Porque tal y como lo colgaron parece que lo descolgaron. O esa impresión me da a mí, que lo quise recuperar un día después para verlo con calma, cuando por más que navegué por la nube, una de dos, o no supe buscar, o es que se había volatilizado.

Pero prometo que vi el primer programa completo. Que no fue un sueño. Faltaban las entradillas y la cabecera. Pero estaban los cinco reportajes pioneros, uno detrás de otro, con fundidos a negro. Menudo documento. La Alemania dividida, Mariano Haro, Carmen Sarmiento en uno de sus viajes por el mundo… Me llamó la atención uno sobre demografía. Hace 50 años ya se hablaba de la España vacía, de cómo la rural se iba despoblando a pasos agigantados. Contaban que el padrón de 1973 era de 34 millones de habitantes. Y con gran tino casi clavaban que cincuenta años después nuestro país tendría 48 millones. Casi hicieron pleno. Me resultó chocante escuchar cómo clasificaban las grandes ciudades entre millonarias (sólo Madrid y Barcelona, las que tenían más de un millón de habitantes), y aquellas que tenían más de cien mil. Señalando que estas últimas se caracterizaban por contar con un equipo en primera división (sic).

Cómo me gustaría asomarme por el ojo de la cerradura y ver el Informe Semanal del cincuentenario. Ese que se emitirá el 31 de marzo de 2023. Quedan sólo cinco años, pero cuántos curiosos daríamos cualquier cosa por conocer los titulares de entonces, de apenas un lustro. Por el momento tenemos un presente de aúpa, que no da respiro, y un programa veterano y de prestigio que bajo la dirección de Jenaro Castro está dando mucho que hablar.