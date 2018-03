La arboleda peligrosa

Estoy de acuerdo en lo esencial: es preferible prevenir la caída de un olmo en el Parque de María Luisa que ingresar en el Hospital Virgen del Rocío a la criaturita que sufra el leñazo. Ayer fue jornada de alerta amarilla por viento y lluvia. Dieron la orden de cerrar los parques el 28-F. Partiendo de esa prudencia, sin duda con fundamentos, también hay que decir que si se extendiera la misma vara de medir al callejero urbano, a lo mejor habría que cerrar algunas calles y plazas, donde se cimbrean ejemplares de mírame y no me toques.

Los árboles de Sevilla son peligrosos incluso sin temporales. En 2015, cuando Juan Espadas llegó a la Alcaldía, se publicó en este Diario que había 2.477 árboles en mal estado, según un inventario de Parques y Jardines. El verano pasado, tras dos años de Espadas en la Alcaldía, la concejal del PP Evelia Rincón denunció que en Sevilla había 2.500 árboles en mal estado. Eso quiere decir que tanto si gana el PP, como el PSOE, en Sevilla habrá unos 2.500 árboles en mal estado.

El Ayuntamiento sigue plantando con rigor. Todo concejal que se precie de serlo debe plantar unos arbolitos en su distrito, aparte de los que se reserva el delegado del Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, que se ha especializado en la materia. Y es curioso, porque según los datos publicados, un tercio de los árboles en mal estado se encuentra en zonas verdes. Pero dos tercios de los árboles más lamentables están en calles y plazas, que no se cierran los días de alerta amarilla. Al menos, no de momento.

También se calculó que en Sevilla había 178.000 árboles. Entre ellos, más de 37.000 naranjos, récord mundial no homologado. Si suman los que están plantando los concejales, los que han solicitado los vecinos en la calle Amor de Dios y demás, pronto Sevilla puede llegar a los 700.000 habitantes y a los 200.000 árboles. Una media excelente, pues supone un árbol por cada tres personas y media, aproximadamente. Y todavía se quejan.

Es necesario que, además de plantar, cuiden mejor a los que sobreviven. No vale con decir que hay muchos árboles viejos en el Parque de María Luisa, donde el 30% está más pallá que pacá. Los árboles no se jubilan a los 65 años, sino que bien cuidados, sanos y en forma, se conocen casos de algunos que cumplen cientos de años. Árboles que ya se veían en tiempos de Murillo el de los Jardines. Cerrar los parques no debe servir para tapar la mala conciencia.